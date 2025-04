Carlos Anderson, congresista (no agrupado) y precandidato por el partido Perú Moderno, indicó que no renunciará a la organización, luego de que el dominical Cuarto Poder revelará que este presuntamente presentó firmas falsas para su inscripción.

En el programa “Cuentas Claras” de Canal N, precisó que él no formaría parte de un partido que haya sido creado de manera fraudulenta, lo cual no lo ve.

“Lo he dicho y lo repito, si se demuestra que el partido nació trucho. Evidentemente yo no quiero estar asociado con un partido que haya nacido de esa naturaleza. Pero no me parece que sea el caso, porque tengo entendido que cuando se presentó el partido, presentaron como 60 y tantas miles de firmas. Así que el límite de 25 mil firmas estaba súper superado, ¿no es cierto?”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Conoce el trámite ante el JNE si fuiste afiliado a un partido político sin tu autorización

Asimismo, precisó ha pedido a los dirigentes del partido político que den explicaciones, así como también a encargado de la inscripción de firmas.

“Dentro de Perú Moderno, en los chats, lo que he pedido es que salgan los dirigentes del partido. Este es un partido familiar un partido. El representante legal, en este caso el señor Pedro Chileno, si no me equivoco (fue el encargado de inscribir las firmas). Yo le he pedido directamente que salga adelante”, puntualizó.