Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), dijo que algunos partidos políticos, que presuntamente no llegaron al corte, han realizado trámites apresurados y por ello se han registrados afiliaciones indebidas.

En el programa “Cuentas Claras” de Canal N, se refirió a las denuncias de muchas personas que reportaron estar afiliadas a partidos políticos sin haberse inscrito.

“Aparentemente ha habido partidos que están en proceso de inscripción, que no llegaron al corte, han corrido a último momento y hay afiliaciones indebidas. Yo tengo casos de mucha gente cercana que me ha llamado, que no tienen ningún tipo de vinculación con estos partidos y me preguntan cómo desafiliarme”, precisó.

Además, precisó que el sistema de afiliación en el país es antiguo, lo cual demora en corroborarse los casos de afiliaciones sin consentimiento.

“Lo que pasa es que tú firmas la ficha, ingresas el legajo o la cantidad de fichas, que son 25 mil aproximadamente, como mínimo. El Jurado Nacional de Elecciones los traslada a la RENIEC, la empieza a tramitar y es digitar uno por uno, no hay un sistema digitalizado. En realidad, el sistema de afiliación es muy antiguo. Es una ficha a mano”, puntualizó.