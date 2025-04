¿Toledo podría salir en libertad?

Toledo Manrique tiene una condena de 20 años y 6 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos en el marco del caso Lava Jato, por presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

Por consiguiente, la audiencia de este viernes no tendrá efectos en la condena del exmandatario, quien seguirá recluido en el penal Barbadillo en Ate.

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó a Gestión que es una audiencia de casación netamente para sentar jurisprudencia, más no para cambiar su situación carcelaria.

“Lo que la Suprema va a determinar es si de ahora en adelante en el Perú cualquier extraditado que venga no va a tener chance de convalidar su prisión que ha tenido fuera del país”, señaló.

¿Qué se analizará?

La defensa de Alejandro Toledo presentó en su momento un recurso para determinar que la prisión que cumplió en Estados Unidos, sea contabilizada en el Perú y se sume a la prisión preventiva que se le había dictado. Entonces, el argumento para lograr su libertad sería exceso de carceleria.

Sin embargo, este argumento quedó sin efecto tras la condena recibida por el caso Lava Jato. No obstante, deja abierta la posibilidad que otro recusado pueda sostener que si es posible que el tiempo de prisión en dos países puede sumarse.

“Lo que él estaba discutiendo era una medida provisional de coerción personal, la cual ya fue superada cuando hubo una sentencia condenatoria”, añadió Padilla.

Alejandro Toledo fue extraditado al Perú desde los Estados Unidos.

Sea cuál fuese la decisión que tome la Sala Suprema, no tendrá efectos en la situación carcelaria del exmandatario, quien puede decidir no participar de la audiencia virtual citada para este viernes 25 de abril a las 09:00 a.m.

La decisión se tomará este viernes, pero recién se dará a conocer dentro de los próximos 20 días posteriores a la audiencia.