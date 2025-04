A diferencia de lo que se pensó en un inicio, no se trataría de un ciberataque externo, sino del uso indebido de accesos autorizados por parte de una funcionaria del Ministerio del Interior. El caso está en investigación.

Frente a ello, Carmen Velarde, jefa del Reniec, anunció medidas drásticas e hizo un mea culpa por la falta de monitoreo en algunas instituciones.

“Tal vez nosotros debimos haber monitoreado y no ser tan buena gente”, afirmó como una autocrítica ante los medios de comunicación, a su salida de la presentación del DNI Electrónico 3.0.

En ese contexto, Reniec ha decidido cortar el acceso a más de 15 mil usuarios del Ministerio del Interior y está en proceso de hacer lo mismo con la Policía Nacional, tras identificar fallas graves en el uso de sus sistemas.

“Hemos dado un ultimátum y se lo he hecho saber al presidente del Consejo de Ministros”, señaló Velarde.

LEA TAMBIÉN: Reniec da ultimátum a entidades públicas para evitar más filtración de datos

Asimismo, explicó que el Reniec ofrece dos tipos de servicios: Consulta en Línea, que permite búsquedas individuales a través de la plataforma ID Perú, y Línea Dedicada, un canal más amplio y automatizado, el cual será eliminado por representar un alto riesgo.

“Vamos a cortar la Línea Dedicada”, aseguró la titular de la institución.

Carmen Velarde también advirtió que toda entidad pública que no cumpla con reducir sus usuarios y presentar protocolos de acceso y seguridad antes del 23 de abril, será desconectada del sistema Reniec.

“Le quiero pedir a todas las instituciones que si al día 23 no han reducido sus usuarios y no nos hacen llegar ustedes quién es la persona que va a acceder (a los datos), por qué motivo y qué medidas de seguridad van a tener, nosotros vamos a cortar todo servicio que tienen con el Reniec y no se lo vamos a volver a dar. Con el Perú no se puede jugar”, sentenció.

Finalmente, hizo un llamado a construir una política nacional de protección de datos personales y exhortó a las entidades públicas a incorporar este enfoque como parte de su estrategia institucional.