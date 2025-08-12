Yessenia Lozano es militante de APP y se desempeñó como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. (Foto: Facebook Yesenia Lozano)
Yessenia Lozano es militante de APP y se desempeñó como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso. (Foto: Facebook Yesenia Lozano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La dispuso la conclusión de la designación de , militante de , en el cargo de confianza de jefa del Centro de Modalidades Formativas del Poder Legislativo.

La decisión fue oficializada mediante resolución y agradece los servicios prestados por Lozano, dando por finalizado su vínculo laboral con la institución.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía inicia investigación por presunta designación irregular de Yessenia Lozano en el Congreso

En reemplazo, el Parlamento designó a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva jefa del Centro de Modalidades Formativas, con el nivel remunerativo, obligaciones, derechos y beneficios propios del puesto.

Gutiérrez Cuba es militante del partido , agrupación a la que pertenece el nuevo presidente del Congreso, .

Fuente: ROP.
Fuente: ROP.
LEA TAMBIÉN: Yesenia Lozano habría vulnerado la neutralidad electoral al promover imagen de César Acuña

Según la resolución, la medida fue adoptada luego de la verificación correspondiente por parte de la Plataforma de Debida Diligencia y la consulta con el Departamento de Recursos Humanos, en cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.

La resolución también dispone la notificación de este cambio a las partes involucradas y al Departamento de Recursos Humanos para los fines pertinentes, así como la comunicación formal a la Mesa Directiva del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía inicia investigación por presunta designación irregular de Yessenia Lozano en el Congreso
Yessenia Lozano: Quiénes pasaron por su oficina para ver temas ajenos a sus funciones
Yessenia Lozano viajó a China en comitiva oficial del Congreso encabezada por Salhuana

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.