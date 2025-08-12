La Oficialía Mayor del Congreso de la República dispuso la conclusión de la designación de Jaqueline Yessenia Lozano Millones, militante de Alianza Para el Progreso, en el cargo de confianza de jefa del Centro de Modalidades Formativas del Poder Legislativo.

La decisión fue oficializada mediante resolución y agradece los servicios prestados por Lozano, dando por finalizado su vínculo laboral con la institución.

En reemplazo, el Parlamento designó a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva jefa del Centro de Modalidades Formativas, con el nivel remunerativo, obligaciones, derechos y beneficios propios del puesto.

Gutiérrez Cuba es militante del partido Somos Perú, agrupación a la que pertenece el nuevo presidente del Congreso, José Jerí.

Según la resolución, la medida fue adoptada luego de la verificación correspondiente por parte de la Plataforma de Debida Diligencia y la consulta con el Departamento de Recursos Humanos, en cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.

La resolución también dispone la notificación de este cambio a las partes involucradas y al Departamento de Recursos Humanos para los fines pertinentes, así como la comunicación formal a la Mesa Directiva del Congreso.