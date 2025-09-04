La portabilidad numérica sigue consolidándose como un mecanismo clave para dinamizar la competencia en el mercado móvil, pues en agosto del 2025, un total de 569,675 líneas móviles cambiaron de empresa operadora a nivel nacional, informó hoy el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Señaló que este resultado representa un incremento de 2.21% respecto a julio del presente año y de 3.99% en comparación con agosto del 2024, cuando se registraron 547,796 portaciones móviles.

Osiptel indicó que, desde mayo del 2024, el número de portaciones móviles se sitúa de manera sostenida por encima de las 500,000 líneas mensuales, lo que refleja el dinamismo de este mercado, impulsado por la intensa competencia entre las operadoras por captar y retener usuarios.

Según información del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP), en agosto último, Claro registró el mayor número de portaciones netas positivas (más líneas ganadas que perdidas) con 16,210 líneas, seguida de Entel (3,240) y Bitel (1,681). En contraste, Movistar presentó un saldo neto negativo de 21,108 líneas.

Por otro lado, en agosto del presente año, 1,126 líneas fijas cambiaron de empresa operadora a nivel nacional. Las empresas Win Empresas, Convergia y Claro consiguieron los mayores saldos netos positivos de 472, 192 y 68 líneas portaciones, respectivamente. En tanto, Movistar presentó el mayor saldo negativo (-679 líneas fijas).