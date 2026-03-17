A Samsung Electronics Galaxy Z TriFold smartphone. Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Samsung Electronics Co. está poniendo fin a las ventas de su smartphone Galaxy Z TriFold tras aproximadamente tres meses en el mercado. Esto sugiere que el dispositivo, con un precio de US$ 2,899, siempre estuvo pensado más como una vitrina tecnológica que como un pilar de su línea móvil.

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