La empresa surcoreana comenzará por detener las ventas en su mercado local. Luego discontinuará el negocio en EE.UU. una vez que agote el inventario restante, según un portavoz de la compañía. La decisión ya se anticipaba: este mes, el sitio web de Samsung dejó de insinuar nuevas reposiciones del avanzado plegable, que cuenta con dos bisagras y se despliega en una gran tableta de 10 pulgadas. Ahora simplemente indica que el TriFold está “agotado”.

Según reportes en redes sociales y Reddit, compradores han encontrado unidades en tiendas Samsung Experience en Frisco, Texas, y Queens, Nueva York, en los últimos días. Esto indica que todavía quedan algunos equipos disponibles.

Samsung presentó el dispositivo a fines del año pasado como una muestra de su capacidad de ingeniería. Sin embargo, su precio lo relegó de inmediato a un nicho de mercado, dirigido a usuarios con mayor poder adquisitivo. Debutó en Corea del Sur el 12 de diciembre con un precio de 3,59 millones de wones. Su lanzamiento en EE.UU. siguió en enero.

Samsung ha promocionado el potencial multitarea de su amplia pantalla. Sin embargo, el dispositivo presenta varias limitaciones. El TriFold solo estuvo disponible para compra directa a través de Samsung. Operadores móviles y minoristas nunca lo ofrecieron a los consumidores, otra señal del destino breve del producto.

En una entrevista el mes pasado, Won-Joon Choi, director de operaciones del negocio Mobile Experience de Samsung, dijo que la compañía no había decidido si el TriFold tendrá una secuela, citando la complejidad de su fabricación. Sin embargo, algunos de los beneficios centrales del dispositivo —como una relación de aspecto amplia ideal para consumo de contenido— podrían llegar con el tiempo a los plegables más económicos de Samsung.

Mientras tanto, Samsung ha comenzado a desplegar el Galaxy S26 Ultra. Este modelo incorpora una nueva pantalla de privacidad y varias funciones de inteligencia artificial.