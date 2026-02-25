(San Francisco). La nueva familia Galaxy S26 representa un cambio significativo en la estrategia de Samsung, al posicionar la inteligencia artificial como el eje central de la experiencia móvil.

Durante el Galaxy Unpacked 2026, la marca de teléfonos lanzó sus modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra.

Esta generación incorpora tres agentes de IA, además de mejoras respecto a la línea anterior y nuevas herramientas de creación basadas en IA generativa.

Características

El Galaxy S26 Ultra incorpora Super Fast Charging 3.0

Minimiza el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos.

Aumento en el rendimiento de la CPU de hasta el 19%.

El aumento del 24% en el rendimiento de la GPU ofrece imágenes más nítidas y una experiencia de juego más fluida.

El S26 Ultra tiene una cámara de 50 MP, una cámara gran angular de 200 MP y cámara frontal de 12 MP.

Colores: Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Sky Blue

Novedades

Entre las principales novedades destaca Now Nudge, una función que brinda sugerencias en tiempo real para facilitar las tareas diarias.

Por ejemplo, si un contacto solicita imágenes de un viaje reciente, el dispositivo recomendará automáticamente las fotos relevantes desde la Galería, evitando que el usuario tenga que buscarlas manualmente.

A esto se suma Now Brief, una herramienta que genera resúmenes personalizados con información relevante según el contexto, como recordatorios de reservas o actualizaciones de viajes, contribuyendo a una mejor organización sin necesidad de solicitar estos datos.

En el ámbito multimedia, la suite Photo Assist ha sido optimizada para permitir ediciones avanzadas mediante instrucciones en lenguaje natural.

De este modo, los usuarios pueden solicitar cambios como transformar una escena diurna en nocturna, añadir elementos que no estaban presentes originalmente o corregir detalles como manchas en la ropa, modificando digitalmente el contenido de la imagen.

Por su parte, el escáner de documentos emplea IA para mejorar automáticamente las capturas, eliminando imperfecciones como dedos visibles o arrugas en el papel, y permite agrupar varios escaneos en un único archivo PDF.

Dato

Los equipos ya están en preventa en Perú.