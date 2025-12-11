En Lima Metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C. | Foto: Andina
A partir de mañana, jueves 11 de diciembre, hasta el martes 16, se registrará un den especial en los distritos ubicados cerca del mar, pronosticó hoy el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Hacia el mediodía y en la tarde, sin embargo, se espera la presencia de brillo solar, señala el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se prevén temperaturas nocturnas de 13 °C a 17 °C en Piura, de 14 °C a 16 °C en Lambayeque, de 13 °C a 16 °C en La Libertad, de 14 °C a 17 °C en Áncash, de 14 °C a 17 °C en Lima y de 12 °C a 15 ° C en Ica, detalla el Senamhi.

En tanto, en Lima Metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.

Según los especialistas del Senamhi, este descenso de las temperaturas nocturnas se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur, factores que incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada.

El Senamhi continuará informando sobre las condiciones del tiempo y clima a escala nacional y recomienda a la población mantenerse informada a través de su página web y redes sociales.

