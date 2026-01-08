Lluvias de verano se estima se registren la costa hasta el martes 13 de enero. Foto: Senamhi.
Lluvias de verano se estima se registren la costa hasta el martes 13 de enero. Foto: Senamhi.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según la entidad, y aumento de la humedad ocasionada por los vientos del norte.

Asimismo, las lluvias de verano, se estima, ocurrirán sobre todo al atardecer y en la madrugada, aunque se pronostican periodos de brillo solar alrededor del mediodía.

Las lluvias más importantes se darían en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, entre el 9 y el 11 de enero, en donde también se reportaría mayor nubosidad durante el día.

Cabe recordar que Lima Metropolitana se ha registrado llovizna durante el verano, fenómeno que, según el especialista Javier Mora del Senamhi, se origina en las lluvias moderadas que afectan actualmente la zona andina peruana.

, condición que por ahora no se presenta.

“Actualmente, estamos ya entrando en una época de verano, que son los meses más lluviosos, para lo que sería la parte de la sierra. Estos meses se les podría decir que son entre febrero y marzo, en los que se presenta mayor cantidad de lluvias”, indicó a RPP.

Las lluvias de verano, se estima, ocurrirán sobre todo al atardecer y en la madrugada, aunque se pronostican periodos de brillo solar alrededor del mediodía. Foto: Buenos Días Perú

