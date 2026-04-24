Alimentos Procesados Agrícolas (Alprosac), empresa especializada en la producción, procesamiento y venta de capsicum, granos y legumbres, iniciará la exportación de mandarinas en los próximos meses; ello, tras evidenciar un importante potencial en el exterior para este segmento, anunció su gerente Comercial Walter Seras.

“La diversificación en el comercio exterior es clave en el propósito de fortalecer la presencia en los mercados internacionales. En esa línea, venimos trabajando en el ingreso al segmento de las frutas y ya tenemos planificado el despacho de mandarinas a México”, indicó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Agregó que Alprosac articula con productores de las zonas norte (Huaral y Huaura) y sur de Lima (Cañete), con el objetivo de asegurar el abastecimiento en los volúmenes requeridos, lo que les permitirá atender sus pedidos. Consideró también que este cítrico tiene un interesante potencial en el extranjero.

Alprosac estuvo presente en la última edición de la Expoalimentaria. (Foto: Alprosac)

Los principales destinos de Alprosac

El principal rubro de la compañía corresponde a los capsicum, siendo la páprika el más destacado de ese grupo. Envía alrededor de 250 contenedores de esta especia al año, reflejando su buen posicionamiento a nivel global. Los destinos más importantes son México, Estados Unidos, Guatemala y España.

El 15% de estos despachos proviene de producción propia, mientras que el volumen restante es abastecido por agricultores de la costa del país. “Brindamos capacitación y asesoría permanente a nuestros proveedores, a fin de garantizar la calidad de la mercancía”, apuntó.

Seras indicó que las exportaciones se realizan básicamente en presentación seca, en cajas de cartón de 25 libras, las cuales posteriormente son reempacadas por sus clientes y distribuidas en el canal retail. Igualmente, transportan en fardos de polipropileno para el sector industrial.

Asimismo, comercializa maíz gigante del Cusco, frijoles castilla y canario, ajos frescos y otros de la oferta peruana de alimentos. Cuentan con dos plantas de procesamiento ubicadas en la zona norte de la capital y una filial en Barranca dedicada exclusivamente a los capsicum.

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