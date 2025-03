Entre los nueve proyectos listados, entre los que hay modificaciones contractuales de puertos, aeropuertos, trenes y otros, hay US$ 9,465 millones de inversión por destrabar.

Para dimensionarlo, la cifra es superior a la meta que el mismo ministerio ha trazado para adjudicar nuevos proyectos APP este año y también en 2026: más de US$ 8,000 millones. Gestión cuenta los detalles detrás del nuevo gran reto del MEF.

¿Qué adendas cerraría primero el MEF?

En conferencia de prensa, Salardi reiteró un propósito que ya había comentado a Gestión: de las 9, hay cuatro adendas que podrían firmarse con sus concesionarios antes del 28 de julio.

Las de mayor costo serían TGP Extensión Sur, para mejorar el abastecimiento del gas en el sur del país (US$ 2,000 millones); y con Aeropuertos Andinos del Perú para mejorar el Segundo Grupo de Aeropuertos (US$ 1,300 millones).

Antes de Fiestas Patrias también se firmarían adendas con Calidda, para el conocido proyecto de gas natural “7 regiones” (US$ 458 millones) y la mejora del puerto de Matarani (US$ 708 millones). Este último proyecto, hoy en manos de Tisur, tendría la adenda más avanzada.

El ministro de Economía también comentó que otras dos adendas, referidas a los muelles del puerto del Callao, podrían “ingresar al Estado” antes del 28 de julio.

De igual forma, puntualizó que las empresas han presentado estas solicitudes a cambio de extender sus plazos de concesión. “Es un esquema de inversión contra plazo de inversión. Los contratos, en su mayoría, pueden ir hasta 60 años (en total)”, acotó.

A este Diario, Salardi recalcó que estas 9 adendas son, en realidad, un primer listado de modificaciones contractuales que el MEF planea impulsar para impulsar inversión privada.

“Hemos tenido reuniones con gremios vinculados a concesionarios para que nos planteen nuevas inversiones. Este es un primer paquete. La idea seguir identificando en los próximos meses nuevas adendas”, anunció.

Riesgos que alargan la firma de adendas en Perú

Salardi también dijo a Gestión que confían en poder concretar la firma de las cuatro adendas antes del 28 de julio porque han hecho un cambio: el MEF ahora está involucrado desde la concepción del trato.

“¿Qué se hará diferente ahora? Antes el MEF acompañaba desde muy lejos y las adendas demoraban cinco años. Esperaba que llegara su momento para opinar. Ahora tenemos un equipo permanente detrás”, aseguró.

Consultado por si la reforma anunciada a la Ley APP, que según el MEF ya está redactada y en diálogo con bancadas congresales, incluía mejoras para acelerar la firma de adendas, Salardi solo dijo que “recogerá esa experiencia para tenerla como norma permanente”.

Al respecto, Giancarlo Villafranqui, socio de Infraestructura y Proyectos de CMS Grau, consideró que haría falta sumar a la reforma de la Ley APP otros elementos para garantizar rapidez en la firma de adendas.

“Hay plazos de evaluación, pero no se cumplen. Garantizar que se respeten no sería suficiente. Hacen falta incentivos para que los funcionarios públicos analicen las solicitudes a tiempo. Y si no lo hacen, que hayan consecuencias por la demora”.

José Salardi, titular del MEF, habló sobre las adendas pendientes de firma luego de actualizar la cartera de nuevas APP para 2025 y 2026. Foto: MEF.

Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors, complementó que, si bien cada caso es diferente, hay que tomar en cuenta el tipo de financiamiento.

Estas pueden ser autofinanciadas, donde el 100% del capital es privado; o cofinanciadas, lo que significa que el Estado contribuye con parte de la inversión necesaria para la sostenibilidad del proyecto.

Si bien la mayoría de las nueve adendas son autofinanciadas una de las dos cofinanciadas está en el grupo de priorizadas para el 28 de julio: el Segundo Grupo de Aeropuertos. La otra es la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

“Una adenda autofinanciada es más sencilla. Lo que se hace es analizar si el plazo de concesión planteado es suficiente para recuperar la inversión. En una adenda cofinanciada, se maneja como si fuese una inversión pública”, aseguró Cárdenas.

Para llegar con las cuatro adendas firmadas, más allá de ponerse una fecha como deadline, Villafranqui refirió que espera, más allá del caso puntual, que el MEF tenga un cronograma establecido.

“Si quieren llegar al 28 de julio hay decisiones por tomar hoy. Deben estar asociadas a un cronograma super acotado. Si una entidad debe opinar, que lo haga de una vez. No se necesita una norma para eso”, exigió.

Cárdenas recordó que, en Perú, las modificaciones contractuales se ganaron mala fama tras el escándalo que significó el Caso Lava Jato.

“Algunas adendas tuvieron casos de corrupción por eso. Pero no son una mala palabra en los proyectos a largo plazo. Es una excelente medida que ahora el MEF decida impulsarlas otra vez”, acotó.

Firma de adendas ayudarían a Perú crezca a mayores tasas

Salardi también destacó que, juntando la firma de estas nueve adendas, más la cartera de nuevos proyectos APP y Proyectos en Activos (PA), Perú podría incrementar su PBI en los próximos años.

“Contribuirá en esa línea de que el Perú pueda tener un crecimiento económico con tasas relevantes en los próximos años. Ojalá por encima del 5% a partir del año entrante”, estimó.

Salardi también resaltó que, entre todas esas modalidades, el gobierno adjudicaría en tres años y medio (2023-2026) el monto acumulado por ProInversión en los 20 años previos: unos US$ 35 mil millones.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.

