“El año pasado logramos un récord histórico en exportaciones, con envíos por US$ 76 mil millones. El país puede enrumbarse en el mediano plazo a superar los US$ 100 mil millones en exportaciones”, dijo José Salardi, titular del MEF, luego de elevar la proyección de crecimiento del PBI nacional a 4% para 2025.

Salardi no dio detalles de cuáles serían los pilares que harían viable ese objetivo. Especialistas en comercio exterior consultados por Gestión, sin embargo, dan luces sobre qué factores harían realidad este propósito exportador.

¿En cuánto tiempo las exportaciones peruanas podrían alcanzar los US$ 100 mil millones?

Las exportaciones peruanas cerraron el 2024 cerca de los US$ 75 mil millones, una cifra inédita y que representa un crecimiento de 15.6%, respecto al año previo. Para 2025, el gobierno espera otro récord: unos US$ 77 mil millones.

Salardi, como ya se dijo, planteó que el valor total fue aún mayor (US$ 76 mil millones). Un resultado que, según explicó Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) podría deberse a unos ajustes posteriores en el cálculo de las exportaciones totales.

“Luego de que un producto sale, siempre hay un plazo para que se regularice la Declaración de Aduanera de Mercancías (DAM). Así, los valores se pueden corregir al alza, aunque no sé si a US$ 76 mil millones”, indicó.

Posada fue optimista respecto a la viabilidad de que los envíos peruanos al mundo superen los US$ 100 mil millones próximamente. “Hay posibilidades de alcanzar ese volumen, yo diría que en unos cinco años. Uno lo ve posible cuando vemos que ciertos productos han crecido a tasas importantes”, acotó.

En ello coincide Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos en ComexPerú, aunque remarcó que el crecimiento de las exportaciones en 2024 fue atípico.

“Crecer 15% es bastante. Si hacemos el ejercicio aritmético, para llegar a los US$ 100 mil millones, habría que crecer entre 7% a 10% anual en exportaciones. Si es así, podríamos superar esa barrera en cuatro o cinco años”, estimó.

Zacnich recordó, sin embargo, que en su más reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) el MEF plantea crecimientos no superiores al 4% para las exportaciones en los próximos años. “Habría que crecer al doble de lo que señala el MMM. Ahora, para 2024 se pensaba crecer solo 4% y fue 15%”, refirió.

César Tello, vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), fue más optimista, indicando que si se repiten esas tasas superiores al 10% en los próximos años, podría alcanzarse la meta del MEF más rápido.

“Crecer dos años seguidos más a ese nivel ya nos llevarían a los US$ 100 mil millones. Hay que pensar en grande y apoyar el objetivo”, planteó.

Factores que llevarían a las exportaciones a romper otro récord

Para todos los voceros el camino para llevar las exportaciones peruanas a volúmenes superiores de US$ 100 millones es claro: las agroexportaciones deben seguir creciendo.

En 2024, las exportaciones agropecuarias superaron los US$ 11 mil millones, una cifra también récord. Posada confía en que se abran aún más oportunidades para esta clase de productos.

“Exportar más de US$ 10 mil millones solo en ese sector es un gran éxito. Uno ve destacar productos como los arándanos, por ejemplo. Su volumen hacia Estados Unidos (EE.UU.) prácticamente se ha duplicado en cuatro años”, aseguró.

Otro factor clave, destacó Posada, será el desarrollo y rodaje que pueda sumar el puerto de Chancay a las exportaciones nacionales en los años venideros.

“Genera principalmente conectividad con Asia. En la región sur del Pacífico es similar a lo que hacen los puertos de Panamá o Long Beach en EE.UU. Es beneficioso para Perú, pero también para los demás países de la región”, remarcó.

A raíz del puerto de Cosco Shipping, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) calculó que hay una “demanda agro” que Perú podría atender por un valor acumulado de US$ 53 mil millones en cuatro mercados asiáticos.

Zacnich, por su lado, recalcó que, identificada la demanda, hace falta que el país potencie su oferta. El vocero de Comex exigió, en ese sentido, que el Gobierno termine de concretar los proyectos de irrigación que se tienen en cartera.

“Majes Siguas II, Chavimochic III, Alto Piura y Chinecas. Solo esos cuatro podrían duplicar la frontera de exportación agrícola, ya que sumarían 250 mil hectáreas a la producción, que es igual a lo que se tiene hoy. Allí hay mínimo US$ 10 mil millones más en exportaciones”, destacó.

Tello, por su parte, precisó que más allá “de lo agro”, el potencial está en lo no tradicional. “El sector químico y sidero-metalúrgico bordean ya los US$ 2,000 millones. Pueden seguir creciendo”, resaltó.

El vicepresidente de ADEX también consideró que la pesca no tradicional, especialmente pota, podrían recuperarse este 2025. “En 2008, textil-confecciones exportó US$ 2,100 millones. En 2024 fueron US$ 1,600 millones. Ahora que hay leyes a su favor y el drawback se queda, podría crecer más”, agregó.

Riesgos que afectarían las exportaciones peruanas en los próximos años

Con dichas ventajas, no dejan de haber amenazas que podrían afectar el ritmo de crecimiento para las exportaciones nacionales. Zacnich, por ejemplo, apunta a factores que hoy no son predecibles: un nuevo Fenómeno El Niño (FEN) y el resultado de las elecciones presidenciales del 2026.

“No sabemos si el resultado de esas elecciones puede generar nuevamente protestas o bloqueos que afecten los puertos. Un nuevo FEN podría afectar a la anchoveta y no tener temporada de pesca”, refirió.

Otra factor que no se puede ignorar, y que más que un riesgo certero, se mantiene como un peligro latente es que las medidas arancelarias que el presidente Donald Trump impulsa en EE.UU. afecten directamente o “salpiquen” al Perú.

Solo el último lunes, Trump anunció aranceles a productos agrícolas. No hace mucho planteó lo mismo para el cobre, otro producto clave en la canasta exportadora peruana.

Sobre ello, Zacnich matizó el peligro. “Perú es el tercer proveedor de EE.UU. en frutas y hortalizas. ¿Será un arancel global para todos? Si es así, sería un impacto para todos. Si es selectivo, podría perjudicarnos", acotó.

Posada, por su parte, consideró que a EE.UU. no le convendría reducir de alguna forma el flujo de productos peruanos a su país, ya que producimos cuando su mercado para.

“Nuestros arándanos y uvas se envían en contra estación. Cuando EE.UU. produce, Perú no exporta. Y cuando EE.UU. no produce, Perú envía sus productos. No somos un riesgo en ese sentido”, manifestó el director de la CCL.

Este análisis es compartido desde ADEX. “Cuando es invierno allá, nosotros estamos cosechando acá, entonces no competimos directamente. Sin embargo, a veces no se analizan esos detalles. Hay que monitorear el asunto”, advirtió Tello.

Otra traba pendiente, y de la que aún no se tiene claridad total, es como mejorar la conectividad interna del Perú con sus puertos. En casos de productos como la cebolla, aseguró Posada, los costos de traslado de zonas como la sierra al puerto costero superan el 50% del costo total del valor de exportación.

“Son costos altísimos que no permiten un despegue y desarrollo de muchos sectores que son los que deberían sumar a loas exportaciones totales para llegar a esos US$ 100 mil millones”, lamentó.

Relacionados a exportaciones peruanas

