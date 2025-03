En conversación con Gestión, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), señaló que llamó la atención la revisión del estimado del PBI por los factores en que se sustentaría, principalmente, presentando una falsa realidad para el gasto público. Si bien estadísticamente es probable este resultado, la consideró “muy optimista”, también recordando que la proyección del consenso está ligeramente por debajo del 3%.

“Es prematura [esta actualización en un año preelectoral]. Y sobre todo que, en los últimos años, ya hubo desvíos significativos de proyecciones sobreoptimistas de ingresos que no se materializaron y que fueron parte de la razón por la cual hubo incumplimiento de reglas. [Ahí] se crea una trayectoria de gasto muy expansiva y, como consecuencia, está el incumplimiento”, comentó.

Al débil respaldo de esta estimación, por los crecimientos de años previos, ser un año preelectoral y con un panorama global de incertidumbre, se suman otras preocupaciones más puntuales desde el Consejo Fiscal.

Focos de urgencia

Segura recordó que la atención de José Salardi, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debe estar tanto por el lado de elevar los niveles de ingresos como en frenar los gastos del Estado.

“Hubo una generación de nuevos gastos rígidos sostenidamente durante los dos años de este Gobierno. Por ejemplo, [en el proyecto de presupuesto 2025 aprobado] habían más de 100 artículos con iniciativas de gasto y más de 60 ni siquiera tenían una cuantificación y puede generar presiones hacia adelante”, puntualizó.

Desde el radar de Consejo Fiscal, son “muchísimas” las propuestas legislativas que puede perforar la base de los ingresos del país, pero destaca dos por su potencial costo.

La primera es el nuevo régimen para la ley agraria, sobre la cual el MEF ya advirtió que costará S/ 1,888 millones cada año.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, alertó riesgos para las finanzas públicas. (Foto: Hugo Pérez).

“No solo da nuevas exoneraciones, sino que es más ‘generoso’ que el régimen anterior en lo tributario. También plantea depreciaciones aceleradas. Y es un sector donde la agenda debería estar en otro lado, por ejemplo, incorporación de nuevas hectáreas de cultivos, temas más productivos”, apuntó.

Una segunda, y etiquetada como “peligrosa” de no establecer los límites adecuados, es la ley marco para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que tiene como foco principal Chancay, por el megapuerto, pero plantea la creación de múltiples espacios y en diferentes puntos del país, comentó.

Segura precisó que la normativa, que se encuentra a la espera de su segunda votación en el Pleno del Congreso, tiene una serie de articulados “preocupantes”. “Sugiere que, si hay empresas que se constituyen en la zona económica, pueden aplicar los beneficios a su producción que esté fuera de la zona económica”, apuntó.

También subrayó que es “absurdo” que se haya planteado la tasa de impuesto a la renta inicie, por un período de cinco años, en 0%. “Ya hay acuerdos internacionales que sugieren que la tasa de impuesto a la renta nunca debe ser menor a 15%. Y si no, otros países pueden cobrar a las empresas de sus países que se constituyan”, señaló.

Al respecto, el presidente del CF apuntó que hay una serie de prácticas recomendadas que se implementan a fin de evitar efectos nocivos sobre la economía del país que las fomentan: como establecer que las empresas a construirse tengan un tamaño mínimo, lo que permitirá controles más efectivos; y que no haya reubicación de empresas. Sobre este último punto, advirtió un escenario a considerar.

“Hay una serie de aspectos que requiere ponerle candados, también vallas altas para decir qué tipo de zona económica y dinámica se quiere. Pero, no hay nada de eso, abro a múltiples zonas, a impuesto 0% y no se delimita. Sin candados adecuados a las ZEEP, así como hay desvíos de comercio, puede desviarse inversión de otro lado del país hacia las zonas. Y lo que se quiere inversión adicional, no que se sustituya”, refirió.

Más allá del déficit 2025

Para este año, Segura indicó que se espera un rebote importante de ingresos, dado los muy buenos precios de las materias primas del 2024. Esto ayudará a que se reduzca el déficit, pero advirtió que es un efecto temporal. “Inercialmente, va a ocurrir. El esfuerzo está en las acciones que se ejecuten y el panorama que se deje a mediano plazo”, apuntó.

¿Es mejor la APP o los G2G para las finanzas del país?

Segura también saludó el anuncio de “cambiar el chip” de desarrollar infraestructura vía Asociaciones Público-Privadas (APP) en lugar de los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), considerando el pasado del nuevo MEF, José Salardi, en ProInversión.

“En el lado del gasto, el cambio es muy saludable. En el G2G, conforme se ejecuta la inversión, el Estado retiene todos los riesgos, los costos y las obligaciones posteriores. Este es un mecanismo caro”, comentó. Sin embargo, advirtió como problema que este mecanismo debe efectuarse eficientemente para concretar este beneficio.

“Una APP bien hecha no solo te reduce el impacto, sino también las contingencia porque si se hace bien, el riesgo de cualquier fase puede trasladarse al concesionario”, indicó.

A esto sumó que, en el corto plazo, a partir de pronunciamientos de diversos ministerios, debe evaluarse y priorizarse proyectos para no impactar con las finanzas del país.

