Petróleos del Perú -Petroperú- confirmó a Gestión que declaró desierto el concurso para la elección del Chief Transformation Officer (CTO), que sería el encargado de encabezar la transformación de esa empresa estatal.

Esta situación se produce, a pesar que hasta ahora no se concreta la anunciada renovación del directorio de Petroperú, que la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, había previsto que se realizaría la primera semana de este mes.

Como se sabe, la incorporación del CTO era una de las exigencias principales del Decreto de Urgencia 013-2024, dado en setiembre del año pasado, para permitirle superar la coyuntura financiera que afrontaba, garantizar el suministro de combustibles y preservar su sostenibilidad.

Según informó la empresa, el proceso de elección del CTO se declaró desierto, debido a que la oferta que planteó el consorcio Arthur Little –DLA Piper, de US$13.6 millones, constituía un presupuesto muy alto (que superaba lo planteado por Petroperú).

Realizará nueva convocatoria

Frente a dicho resultado, la petrolera del Estado informó asimismo a este diario que va a proceder a realizar una nueva convocatoria para la elección del director de transformación de esa compañía, aunque no precisó cuándo se realizaría, ni mas detalles de ese procedimiento.

El decreto de urgencia antes mencionado disponía que Petroperú contratara los servicios de una firma especializada que se encargue de diseñar y gestionar la implementación del Proceso de Transformación Integral de esa empresa.

Ese proceso comprendía medidas estratégicas, operativas y financieras para la sostenibilidad de la empresa y debe contar con experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos o de energía.

Otros requisitos para la firma especializada

También debía contar con experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del mismo sector antes señalado.

Igualmente -según el DU- debía a su vez tener experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas o entidades estatales; así como en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades o instituciones públicas o empresas con participación estatal.

La firma especializada debía proveer a Petroperú de un Oficial Principal de Transformación (Chief Transformation Officer – CTO), a quien el Directorio de la empresa le otorgue, de ser necesario, conforme a ley y al estatuto, las facultades de representación legal que sean necesarias para el cumplimiento de los servicios del Oficial Principal de Transformación, y reportar sobre el progreso del Proceso de Transformación Integral directamente al Directorio.