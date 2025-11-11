Petroperú informó que, como parte de sus compromisos, este 10 de noviembre adjudicó el Servicio de Tasación Comercial de Inmuebles prescindibles para esa empresa.

Mediante un comunicado, la petrolera estatal indicó que la adjudicación de ese servicio lo otorgó a la empresa Plus Tasa S.A.C.

El servicio consiste en obtener el valor comercial y determinar el valor de realización de venta de cincuenta y cinco inmuebles de propiedad de Petroperú.

¿Dónde se ubican los predios?

Tales predios están ubicados en los departamentos de Áncash, Huánuco, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

La ejecución de este servicio forma parte del proceso para que Proinversión continúe con las acciones correspondientes para la venta de los activos en mención.

“De esta manera se reafirma el compromiso de Petroperú con la transparencia, la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de su rol estratégico en el sector energético nacional”, aseguró esa empresa pública.

Asimismo, informó a Gestión que, en la relación de los 50 inmuebles de su propiedad, no está incluida la torre que alberga las oficinas de la empresa, ubicada en San Isidro.