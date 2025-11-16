El ex presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, se pronunció respecto a los nuevos cambios en la plana ejecutiva de esa empresa estatal, que dispuso el Gobierno de José Jerí, y comprendió el nombramiento de un nuevo presidente y la renovación de los miembros del directorio.

Como se sabe, este sábado, la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú designó a Luis Alberto Canales Gálvez, como su nuevo presidente, además de aceptar la renuncia de los anteriores miembros del directorio de esa empresa, designando a sus sucesores.

Quienes acompañarán a Canales en el directorio serán: Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares, Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez, Oscar Gerardo Zapata Alcázar.

Consultado sobre el tema por RPP, Narváez (presidente de Petroperú desde noviembre del 2024 hasta este 17 de octubre), dijo que espera que la nueva administración de la petrolera continúe con los esfuerzos que -aseguró- venía realizando de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reperfilar la deuda de la compañía, y que, señala, quedó trunco tras su salida de la firma.

Reiteró que el principal problema que tiene la misma es financiero, así como su abultado déficit de capital de trabajo, y que requería de una reingeniería financiera, así como se mantenga la llegada a nuevos mercados en el exterior con la venta de sus combustibles, y que le había permitido avanzar en recuperar su mercado.

¿Y la venta de activos de la empresa?

Asimismo, consultado respecto a la venta de activos de Petroperú, Narváez se refirió al listado de 55 inmuebles de propiedad de esa compañía, y refirió que (cuando estaba al frente de la misma), hace casi medio año atrás, había firmado un convenio con ProInversión para la venta de dichos activos.

Sin embargo, refirió que (hasta que dejó el cargo) no había tenido resultados de la venta de alguno de esos 55 inmuebles, pese al periodo transcurrido, y que “la pelota está en la cancha de ProInversion, con quienes firmé un convenio”.

Además, remarcó que la venta de dichos activos es un mandato (en referencia al decreto supremo emitido el año pasado por el cual la empresa asumía obligaciones, tras el rescate financiero que aprobó el Gobierno).

No obstante, el ex funcionario aclaró que en el listado de esos 55 inmuebles no se encuentra el edificio de Petroperú ubicado en la Av. Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro.

“No aparece, por una razón simple por una razón: el 70% del negocio de Petroperú está en Lima es el centro financiero. No es que no estuve de acuerdo (con su venta), hay una justificación económica y técnica de que Petroperú no puede trasladar sus operaciones financieras y de comercialización a Talara, Talara no tiene capacidad para absorber eso” insistió.

