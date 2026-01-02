La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la puesta en marcha un plan técnico de acción para ejecutar la reorganización de Petroperú aprobada recientemente por el Gobierno de Perú.

Según informó el presidente de ProInversión, Luis Del Carpio, este plan de reestructuración de la petrolera estatal será presentado en un plazo máximo de 60 días.

“Esta era una decisión impostergable. Petroperú tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse. Nuestro encargo es aplicar una solución empresarial, como lo hacen las grandes empresas del mundo . No se va a privatizar Petroperú, vamos a ordenarla, generar valor y devolverle sostenibilidad para que los peruanos vuelvan a sentirse orgullosos de su empresa”, comentó.

Como parte del proceso, tal como ya lo informó Gestión, la reorganización se ejecutará por bloques patrimoniales, un mecanismo que permitirá separar los grandes activos de Petroperú en unidades independientes, cada una con reglas claras de gestión y objetivos específicos.

De acuerdo con Del Carpio, este esquema facilitará evaluar qué activos son estratégicos para el Estado y cuáles podrían operar de manera más eficiente bajo modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

“Por ejemplo, la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor bajo un modelo que asegure eficiencia, inversión y continuidad operativa”, afirmó.

Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, afirmó Proinversión. (Foto: Minem)

Ante la magnitud y complejidad del proceso, indicó que la reorganización contará con el acompañamiento de banca de inversión y asesores financieros de primer nivel internacional, los cuales serán seleccionados bajo criterios técnicos y de competencia.

“Este tipo de procesos, en cualquier economía desarrollada, se apoyan en asesoría especializada para asegurar que las decisiones maximicen el valor de los activos, protejan el interés del Estado y se adopten con estándares de mercado. Sería irresponsable abordar una reorganización de esta escala sin la mejor asesoría disponible”, señaló.

Descartan alza del combustible

La agencia precisó que esta reorganización no afectará la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

En ese sentido, se descartó cualquier impacto en los precios pues Petroperú continuará operando con normalidad, mientras avanza de manera progresiva con el proceso.