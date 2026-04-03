La Cancillería argentina declaró este jueves ‘persona non grata’ al encargado de negocios de Irán en el país y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional, en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos Estados.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la República Argentina ha declarado ‘persona non grata’ al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ‘ad interim’ de la República Islámica de Irán, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas», señaló el organismo en el comunicado oficial.

La medida se adoptó como respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní, que, según el Gobierno argentino, contenía acusaciones «falsas, ofensivas e improcedentes» contra el país y sus autoridades, tras la decisión del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

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Los motivos de la decisión

Por otra parte, la Cancillería argentina afirmó que el país «no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía».

El comunicado señala, además, la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, y su «reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables».

«El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia», añadió.

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Además, la decisión de Argentina se da en el marco de la guerra que Irán mantiene contra Israel y Estados Unidos, principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, desde que los aliados atacaran a la república islámica el pasado 28 de febrero.