Embajada de México donde permanece Betssy Chávez asilada pese a condena por golpe de Estado. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Embajada de México donde permanece Betssy Chávez asilada pese a condena por golpe de Estado. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Brasil asumió la representación diplomática de México en Perú, condenada a 11 años de cárcel por su participación en el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

«Al haberse roto las relaciones diplomáticas con México, este país tiene el derecho de solicitar que otro país se encargue de sus asuntos diplomáticos (no consulares ni económicos)», informaron este sábado fuentes de la Cancillería a los medios de comunicación.

Añadieron que tras realizarse «todas las coordinaciones con Perú, Brasil se ha hecho cargo».

LEA TAMBIÉN:Perú pone fin a relaciones diplomáticas con México: implicancias políticas y comerciales

La ruptura de relaciones entre México y Perú

A inicios de noviembre, el Gobierno de transición de Perú, liderado por José Jerí, anunció la ruptura de relaciones con México después de que otorgara un , que días después de ingresar en la embajada recibió una condena de once años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo en diciembre de 2022.

Un acto que el Ejecutivo peruano definió como inamistoso y aseguró que Chávez, que todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país, no era una perseguida política, sino que había cometido un delito común.

Bettsy Chávez todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país. (Foto: Poder Judicial)
Bettsy Chávez todavía permanece en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país. (Foto: Poder Judicial)
LEA TAMBIÉN: Embajada de México suspende atención tras ruptura de relaciones diplomáticas con Perú

Además, el Congreso peruano nombró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata por su «inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú».

Brasil también asumió la representación de Venezuela en Perú, pues ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

Elaborado con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

PJ aprueba iniciar investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares
Betssy Chávez: PNP reforzó vigilancia en embajada de México durante Navidad
De Zela: asilo de México a Betssy Chávez fue la “gota que colmó el vaso”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.