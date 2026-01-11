El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó desde Estados Unidos, donde permanece detenido junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, que ambos se encuentran “bien” y que son “unos luchadores”, según declaró su hijo, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, tras comunicarse con sus abogados.

De acuerdo con una nota difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro Guerra se reunió con dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y transmitió un mensaje de “fortaleza” enviado por su padre y por Flores, quienes fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, señaló el diputado, citado por VTV, medio que también indicó que, según su versión, se habría empleado una “fuerza desproporcionada” contra Maduro al no poder “vencerlo por otras vías”.

El canal estatal sostuvo que el mandatario se mantiene “moralmente íntegro y fuerte” y que su liderazgo “no ha sido doblegado”, pese a las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense.

El lunes, Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que motivaron su captura y traslado a EE.UU., y se calificó como “prisionero de guerra” durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación formal, actualizada el sábado a partir de la presentada en 2020, le imputa delitos como conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína. Ambos se declararon “no culpables”.

Ese mismo día, Maduro Guerra denunció que su familia es “perseguida” y expresó su confianza en que, “más temprano que tarde”, ambos regresarán a Venezuela. Asimismo, reiteró su respaldo a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una decisión del Tribunal Supremo.

