Puerto del Callao. el concesionario APM Terminals comunica su intención de ampliar su contrato de concesión al MTC. Foto: Jhonel Rodríguez Robles - Andina
Elías García Olano
mailElías García Olano

El operador del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, la empresa APM Terminals Callao, comunicó formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se encuentra evaluando la posibilidad de solicitar la extensión de su contrato de concesión en diversas fases.

