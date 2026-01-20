Así lo indica la empresa en una carta dirigida al titular del MTC, Aldo Prieto, y a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en la cual detalla los proyectos que planea realizar en una primera fase de diez años, de extenderse la concesión hasta por 30 años, y señala su disposición a dialogar con el Gobierno sobre las iniciativas propuestas.

En la misiva -a la cual tuvo acceso Gestión-, la firma refiere que para la primera fase –de diez años- ha contratado los estudios necesarios para presentar su propuesta, que incluye cuatro proyectos que considera estratégicos como parte de una eventual adenda a su contrato.

LEA TAMBIÉN: ATU y el Callao acuerdan llegada del Metropolitano y del Corredor Rojo al primer puerto

Plantean turbo-ducto hasta el AIJCH

Así, un primer proyecto apunta a realizar la ampliación del Muelle 7 del puerto del Callao, que comprende actualmente un espigón ubicado al norte de dicho terminal, especializado en hidrocarburos y graneles líquidos.

APM Terminals plantea un turbo-ducto que abastezca de combustibles desde el puerto del Callao al nuevo aeropuerto Jorge Chávez (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)

Hasta donde se conoce, dicho muelle no está en uso debido a que el área circundante es ocupada por buques de la Marina de Guerra del Perú, pero -según expertos-, esa zona quedaría liberada una vez que se reubique la Base Naval del Callao, como parte del anunciado proyecto estatal que contará con apoyo de Estados Unidos.

De acuerdo con la carta de APMT, el Muelle 7, con una protección natural por rompeolas, cuenta solo con diez metros de calado, por lo que su proyecto contempla ampliar el muelle hasta 240 metros y dotarlo con un calado de 14 metros (para recibir buques de mayor tamaño).

Además, comprende la construcción de un turbo-ducto (es decir una tubería para el transporte de combustible de aviación) -desde el Muelle 7- directo hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a fin de garantizarle un suministro continuo, seguro y eficiente.

Otros proyectos

Un segundo proyecto es el de la construcción del Antepuerto del Callao, que incluiría estacionamientos, accesos, ingreso digital y servicios a transportistas, lo que –asegura- reduciría los costos del transporte y la ocurrencia de accidentes y robos.

Una tercera iniciativa corresponde a la Etapa 3-B, que incluye reconstruir y ampliar muelles de carga general en 285 metros y 16 metros de calado, incluyendo grúas de tierra y área de mantenimiento, todo lo cual permitirá atender naves de mayor capacidad, y evitará su espera en bahía, optimizando las operaciones de descarga.

Finalmente, plantea para esta etapa la construcción de un nuevo terminal pesquero artesanal y amarradero para el Callao adyacente al actual desembarcadero de pesca existente, lo cual a su vez le permitirá operar el Muelle 5-E sin interferencias.

Explica que actualmente existen cerca de 400 embarcaciones artesanales que ocupan ese muelle, y que es un problema social que precede a la concesión, aun cuando el Estado se encuentra obligado a reubicar a dichas naves en virtud de un laudo arbitral, pero que aún no ha cumplido.

Concesionaria APM Terminals plantea construir nuevo muelle para pescadores, a fin de liberar área de su concesión. Foto: Andina

Experto: se debe ir a licitación

Al respecto, el experto en comercio exterior, Christian Calderón, comentó a Gestión que lo más conveniente para el país es que los proyectos que plantea APM Terminals fuera de su área de concesión, como son los de un ducto de combustibles desde el Muelle 7 hasta el aeropuerto Jorge Chávez o el antepuerto, se realicen, pero mediante concurso público.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Paita envía cerca de la mitad de arándanos exportados por Perú en el 2025

Refirió que, en torno al Muelle 7 por ejemplo –bajo una nueva concesión- se podría construir un nuevo terminal tan grande como el Muelle Sur, y que, en el caso del Antepuerto, el operador DPW Callao, también ha planteado ejecutar dicho proyecto, por lo que corresponde es ir a una licitación en el que compitan los interesados.

Pero, además, el experto refirió que existen reportes recientes de Ositrán de que el concesionario del Terminal Norte del Callao no estaría cumpliendo los plazos establecidos de atención a la carga fraccionada y carga general.

Esa situación, refiere, ha dado lugar que Ositrán aplique multas a la empresa, por lo cual considera que el Estado debe evaluar el desempeño del concesionario, antes de pensar en extender su plazo de concesión.

La empresa responde

Consultada sobre estos cuestionamientos, APM Terminals respondió a Gestión que el sistema portuario del Callao enfrenta hoy retos logísticos que generan preocupación en usuarios y transportistas, asociados principalmente a la congestión en los accesos, y la concentración de demanda.

También están vinculados –según indicó- a la limitada disponibilidad de áreas de parqueo y almacenamiento, así como otras restricciones estructurales que afectan el desempeño integral de la cadena logística.

En este contexto, refiere que el Terminal Norte viene ejecutando la Etapa 3B, una inversión de US$ 550 millones (US$ 328 millones para carga contenedorizada y US$ 222 millones para carga general), lo que permitirá que el Perú reciba naves de mayor tamaño, reduzca los tiempos de espera en bahía, contribuya a disminuir los costos logísticos y acompañar el crecimiento del comercio exterior.

Pide avanzar en la conectividad

Para que estos beneficios se traduzcan en mejoras concretas para los usuarios finales, considera indispensable avanzar también en la conectividad del área portuaria del Callao.

Señala que las limitaciones en las vías de acceso, la congestión vehicular y la disponibilidad de áreas de almacenamiento continúan afectando el flujo logístico.

“En ese sentido, APM Terminals ha identificado una cartera de proyectos de inversión orientados a mitigar estos cuellos de botella y mejorar la conectividad portuaria, manteniendo un diálogo técnico y constructivo con el Estado”, anota la compañía.