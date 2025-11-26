La Embajada Británica en el Perú adjudicó el estudio “Mapeo de Actores y Gobernanza para el Desarrollo del Hub Regional de Hidrógeno y Derivados en Arequipa”,

Lo hizo en el marco del convenio de cooperación firmado con el Gobierno Regional de Arequipa y H2 Perú, Asociación Peruana de Hidrógeno, el pasado 25 de septiembre en el marco de PERUMIN 37.

La Embajada del Reino Unido en Lima lanzó el 25 de septiembre de 2025 un proceso de licitación internacional.

Un comité multisectorial de la embajada, con el soporte técnico de H2 Perú, adjudicó el estudio a Hinicio, consultora global con sede en Bélgica y presencia en Francia, Países Bajos, España, Chile y Colombia.

Con casi dos décadas de experiencia en hidrógeno y sus derivados, la firma es reconocida por liderar estudios que impulsan soluciones de descarbonización en sectores de difícil abatimiento, informó el Gobierno Regional de Arequipa.

El estudio será desarrollado en un periodo estimado de cuatro meses e incluirá las siguientes etapas clave para el diseño del ecosistema regional:

• Mapeo y priorización de actores.

• Análisis de la estructura institucional y procesos de decisión.

• Diseño y validación del modelo de gobernanza del hub.

• Elaboración del plan de relacionamiento y la hoja de ruta para su activación.

María José Tobar, Líder de Política Comercial y Acceso a Mercados para la región Andina de la Embajada Británica en Lima, destacó la importancia del proyecto.

“Confiamos en que Hinicio aportará su experiencia para vincular el conocimiento del Reino Unido sobre hidrógeno y sus derivados con un modelo de gobernanza adaptado a Arequipa. Este desarrollo no solo impulsará la transformación energética, sino que también integrará objetivos de sostenibilidad y compromiso ambiental. Seguiremos apoyando el proceso con total transparencia y colaboración”, apuntó.