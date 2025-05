El congresista Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, criticó duramente la reciente designación de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, afirmando que esta decisión representa una oportunidad perdida para la presidenta Dina Boluarte de oxigenar su gobierno.

“Sin ningún tema personal, creo que la presidenta Boluarte ha perdido una enorme oportunidad de refrescar su gabinete. Lo que ha sucedido con el nuevo gabinete es reparchar con lo mismo, prácticamente es el mismo gabinete Adrianzén, solo que hemos cambiado de primer ministro ”, señaló Muñante a RPP.

Para el parlamentario, la mandataria no ha sabido interpretar el momento político que vive el país. “Creo que la presidenta no ha entendido el mensaje, no es consciente de la realidad en la que vive. La burbuja en la que la han puesto estos mismos personajes no le ha permitido entender que lo que se buscaba era contar con nuevas ideas, nuevos rostros. Es prácticamente el continuismo de lo que no ha funcionado” , agregó.

Sobre Eduardo Arana, el nuevo jefe del Gabinete, Muñante reconoció su capacidad de diálogo, pero cuestionó su gestión al frente del Minjusdh. “El señor Arana es muy dialogante, tiene habilidad para conversar, concertar, pero tampoco viene de una cartera que haya demostrado eficiencia. El problema de los penales ha sido de competencia directa de Arana”, enfatizó.

Dina Boluarte cambia de premier pero mantiene a casi todos los ministros en nuevo Gabinete. Foto: Presidencia.

Consultado sobre el perfil que debería tener el nuevo premier, Muñante afirmó que el país necesita “un estadista, una persona que sepa de política y gestión. Pero, sobre todo, necesitábamos un rostro nuevo, una persona que no estuviera ligada a este continuismo y situación que ha llevado a la presidenta a tener 2% de aprobación”.

Respecto a un eventual voto de confianza, Muñante adelantó que su bancada evaluará la situación. “Le puedo decir que Renovación Popular estuvo promoviendo una censura contra Arana por la poca efectividad en el sistema penitenciario y la seguridad del país. Vamos a evaluar, no me quiero adelantar, pero es una mala imagen y una oportunidad perdida del Ejecutivo”.

Sobre el nuevo ministro de Justicia, Juan Alcántara, el parlamentario prefirió ser cauto: “No podría hablar sobre él. Tendrá la oportunidad de demostrar con su trabajo que puede mejorar y replantear lo que ha estado ocurriendo mal, como la política penitenciaria. Ojalá se tomen las medidas correctivas necesarias”, remarcó.

Finalmente, en relación al pedido de la presidenta para viajar a Roma, Muñante indicó que el Congreso está dispuesto a debatir el tema. “Ya nombró al nuevo gabinete, con esta situación ya puede someterse a votación este pedido de viaje. Desde la bancada de Renovación Popular estamos propensos a darle el permiso, porque se trata de una situación especial. Es un preacuerdo en estos momentos. El tema ahora es que nos tenemos que sentar a conversar para ver si se ha superado o no la expectativa”, concluyó.