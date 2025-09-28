Un policía herido con quemaduras y 18 manifestantes afectados tras marcha en el centro. (Foto: GEC)
Un policía herido con quemaduras y 18 manifestantes afectados tras marcha en el centro. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
El Centro Histórico de Lima nuevamente fue el epicentro de y del gremio de transportistas, que acabó en violencia, caos y represión por parte de los efectivos policiales.

Precisamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó que 18 personas resultaron heridas durante la protesta realizada el último sábado contra las AFP y el aumento de la criminalidad en la capital, sobre todo, en el sector transporte. Entre los heridos figura un periodista y una brigadista.

A través de sus redes sociales, el colectivo condenó la represión policial y exigió el cese de las agresiones. En ese sentido, recordaron que “protestar es un derecho, no un delito”.

Ante este escenario, la CNDDHH hizo un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que vele por la integridad de la ciudadanía que se manifiesta contra la extorsión y el sicariato.

Dicho colectivo también denunció el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas por parte de la contra los manifestantes.

“Este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales”, enfatizó.

UN POLICÍA HERIDO POR UNA BOMBA MOLOTOV

Por su parte, la PNP informó que uno de sus efectivos resultó herido con quemaduras de primer grado tras ser alcanzado por una bomba molotov lanzada por la turba.

“Se le viene brindando la atención médica correspondiente para su recuperación”, indicó la institución en sus redes sociales.

Cabe precisar que, durante la jornada, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la PNP cuando un grupo intentó llegar a la sede del Congreso, en la avenida Abancay. También se reportaron incidentes en las avenidas Nicolás de Piérola, el jirón Carabaya y el jirón de la Unión.

En las imágenes difundidas por los medios de comunicación se aprecia a diversos jóvenes usando fuegos artificiales y petardos contra los policías.

