Extorsionadores atacaron a balazos, la madrugada de hoy, miércoles 24 de setiembre, un bus de la empresa de transportes 41 en Villa El Salvador. Dejaron un mensaje amenazante en el parabrisas del vehículo.

El cartel tenía escrito un ultimátum dirigido a los transportistas y administradores de la compañía.

“Buenas noches. Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde hace mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, se lee en el mensaje", informó América Noticias.

Los trabajadores paralizaron su actividades ante el temor de las acciones delictivas.

Extorsionadores balean bus de la línea 41. Foto: GEC.

Mientras tanto, choferes y cobradores de la empresa de transporte Línea 23 Santa Catalina realizaron una protestar a la altura del óvalo de Zárate en San Juan de Lurigancho, exigiendo a las autoridades medidas de fuerza contra la delincuencia.

El martes 23 de setiembre, un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina, Marco Antonio Huamán Cosco, fue atacado a balazos en el cruce de la avenida Circunvalación con la calle Antropólogos, en plena vía pública.

“No más muerte, más seguridad”, exclamaron, los manifestantes, quienes indicaron que mañana continuarán con la medida de fuerza y llegarán hasta la avenida Abancay

Cabe recordar que según cifras del sector transporte, más de 15 conductores han sido asesinados solo en lo que va del 2025.

Extorsionadores balean bus de la línea 23 en avenida Canto Grande hiriendo al chofer. Fotos: GEC.

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció un paro de 48 horas los días 27 y 28 de septiembre en protesta por la inseguridad que enfrentan en sus labores diarias.

El gremio solicitó la instalación de una mesa de trabajo y acciones inmediatas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al transporte urbano y a otros sectores.