Tras la presentación de hasta cuatro mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, en el interior del Parlamento ya se contaría con más de 100 votos para aprobar su destitución.

Ante este eventual escenario, se rumorea que la mandataria estaría evaluando su renuncia en las próximas horas, lo que, en caso de confirmarse, generaría una crisis política.

Al respecto, la legisladora de Renovación Popular, Norma Yarrow, envió un oficio al titular del Parlamento, José Jerí, a fin de solicitarle que el Pleno del Congreso se declare en sesión permanente.

Cabe precisar que en el escenario de una eventual dimisión de Boluarte, su reemplazante sería Jerí, ante la falta de un vicepresidente de la República, según estipula la Constitución.

No obstante, existe la opción de que el legislador de Somos Perú pueda renunciar a su puesto. En ese escenario, en el Parlamento se elegiría a otra persona de mayor consenso, quien sería el encargado de tomar las riendas del país hasta julio del 2026.

En la víspera, Fuerza Popular no solo anunció que votará a favor de la vacancia de Boluarte, sino que adelantaron que no buscan presidir el Parlamento ni el eventual Gobierno de transición.

ENVÍA OFICIOS A EMBAJADAS

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos envió unos oficios al embajador de Ecuador en el Perú, Galo Yépez, y al embajador de Brasil en nuestro país, Clemente Baena, en el que les pide que rechacen cualquier solicitud de asilo o refugio político que pueda presentar Boluarte.

Esto, luego que la jefa de investigación de Panorama, Karla Ramírez, informara en sus redes sociales que el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, estaría haciendo las coordinaciones y contactos del caso para buscar esta protección para su patrocinada.

"Ante los rumores de que Dina Boluarte estaría buscando pedir asilo político en las embajadas de Brasil o Ecuador, hago un llamado a ambos gobiernos hermanos a no prestarse a esta maniobra", indicó en sus redes sociales.

“No se trata de persecución, sino de justicia. Dina Boluarte debe responder ante el pueblo peruano por su incapacidad, su indolencia y las muertes que pesan sobre su gobierno”, añadió Chirinos.

La jefa de Estado afronta una serie de investigaciones en su contra por diversos delitos; sin embargo, estas se encuentran suspendidas ante el fin de su mandato o eventual dimisión.