El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, consideró que es “irrelevante” saber si su patrocinada pagó por las operaciones quirúrgicas que se practicó el 2023 y que produjo su presunta ausencia en el cargo por unos días sin pedir permiso al Congreso de la República.

Si bien dijo que no conversó con la mandataria sobre este tema en específico, el abogado sostuvo que es un dato impropio y que no tiene nada que ver con el objeto de la investigación abierta en contra de su clienta por el presunto delito de abandono del cargo y omisión de funciones.

“El pago o no es un elemento impropio al objeto de investigación, que es la omisión de funciones y el abandono injustificado del cargo. Es algo totalmente irrelevante (...) al ser irrelevante no tendría sentido generar una línea de investigación”, dijo el último domingo a Panorama.

En ese sentido, informó que, tras conversar con Boluarte, esta le aseguró que no existió ningún tipo de condicionamiento beneficio o contratación de alguna persona vinculada a unos delos médicos que la intervino quirúrgicamente.

Respecto al correo enviado por el médico Mario Cabani, quien habría solicitado al Gobierno puestos en el Estado para algunas personas, Portugal lo calificó de “apócrifo” y que la Fiscalía deberá determinar su verosimilitud.

“Habría que preguntarnos si ese correo realmente existe. Es un correo entre dos personas que no involucra a la presidenta. Estamos absolutamente seguros de que es un correo muy apócrifo (...) la presidenta no ha tenido ninguna información sobre ese correo, no ha dirigido la contratación de ninguna de las personas”, aseveró, tras precisar que ese correo electrónico habría sido “creado” por otras personas que ya habrían sido identificadas por su clienta.

El abogado también minimizó la relevancia del audio atribuido a la exasistenta de Boluarte, Patricia Muriano. Según dijo, obligatoriamente tiene que ser sometido a una pericia. “Estamos concluyendo sobre la base de algo que se dice que es verosímil, ero ese audio no es verosímil”, apuntó.

Insiste en que se trató de una operación de salud

Pese al testimonio de Muriano y de los demás indicios que apuntan a que la operación que se realizó la jefa de Estado habría sido con fines estéticos, Portugal insistió en que dicho procedimiento fue de carácter médico

“Yo trabajo sobre la versión de la presidenta y esta ha manifestado que fue una intervención estrictamente respiratoria. Se ha demostrado que la presidenta ha firmado 91 normas, ha participado en dos sesiones virtuales de manera que la omisión, en este caso, no se ha concretado”, aseveró tras enfatizar que la operación practicada a su patrocinada “fue por razones respiratorias”.

Finalmente, no supo dar una respuesta al ser consultado por la historia clínica de su patrocinada. De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, la clínica no tiene en su poder dicho documento debido a que Boluarte se lo habría adueñado.

“Soy respetuoso con la reserva de la investigación y voy a responder solo sobre aspectos que han sido expuestos en los medios de comunicación”, anotó.

