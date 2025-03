El teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, reveló que durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad (Conasec) insistió con la propuesta de crear una Policía Municipal; sin embargo, su requerimiento no fue aprobado por los presentes.

“Se planteó ayer -martes- y se hizo caso omiso a la propuesta, y es la creación de una Policía Municipal, como la tienen 21 países y ciudades de la región”, dijo a Canal N.

Con referencia a la labor que tendría esta nueva entidad, Reggiardo expresó que se tendría que dedicar netamente a labores como el control de tránsito y faltas ciudadanas.

“Este organismo se debe encargar del tránsito, transporte, faltas. No es un Serenazgo, es una policía capacitada, complementaria a la labor de investigación de la policía actual”, agregó.

En otro momento comentó de una propuesta que sí fue de consideración por el Conasec, y es la creación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, que tendría el rango ministerial y que sería un organismo de más alto nivel para el control de políticas contra la criminalidad.

Local del penal San Jorge

Renzo Reggiardo reveló que el pedido de la MML para la cesión del local del expenal San Jorge para reubicar a los ambulantes del Centro de Lima ya es de conocimiento del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Justicia, Eduardo Arana.

“Nosotros, yo en lo particular, tomé contacto con el premier y me dijo que no sabía del tema, pero que el penal estaba a cargo del Minjus. Hace unas semanas tomé contacto con el ministro Arana y sí hay una disposición, pero depende de una serie de trámites. Él si lo ve con buenos ojos”, comentó.

Asimismo, dijo que esta sería una zona más atractiva para los comerciantes que realizan sus actividades en Mesa Redonda, por lo que sería más sencilla su reubicación.

“Se le había empadronado a 5 mil para ubicarlos en la Huerta Encontrada, pero se sienten muy alejados de su zona donde realizan actividades comerciales”, expresó.