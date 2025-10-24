Tovar asumió la dirección de la entidad tributaria en octubre tras la renuncia de Marilú Llerena Aybar y será el encargado de coordinar las acciones operativas y administrativas del nuevo órgano multisectorial. (Imagen: Andina)
Tovar asumió la dirección de la entidad tributaria en octubre tras la renuncia de Marilú Llerena Aybar y será el encargado de coordinar las acciones operativas y administrativas del nuevo órgano multisectorial.
Redacción Gestión
La asumirá la secretaría técnica del Comité de Fiscalización conformado tras la declaratoria del en Lima Metropolitana y el Callao.

El grupo de trabajo será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y estará integrado por representantes de doce instituciones del Estado.

El jefe de la Sunat, , fue designado como secretario técnico del comité, según se acordó en la reunión de instalación realizada esta semana.

Tovar, quien asumió la dirección de la entidad tributaria en octubre tras la renuncia de Marilú Llerena Aybar, será el encargado de coordinar las acciones operativas y administrativas del nuevo órgano multisectorial.

Un comité para coordinar la fiscalización en emergencia

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM, que oficializó el estado de emergencia, el comité tiene como misión planificar y ejecutar operativos diarios de fiscalización, además de establecer protocolos de actuación conjunta entre las instituciones que participan en el control durante la vigencia de la medida.

Entre las entidades que conforman el grupo figuran el Osiptel, la , el Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, el INPE, Migraciones, Sucamec, Sutran, la ATU, la Sunat y la Dirandro.

Transparencia y control ciudadano

El decreto también dispone la creación de un registro nacional de fiscalización, que incluirá reportes públicos con indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas. y permitir un seguimiento ciudadano sobre las acciones que se desarrollen durante el estado de emergencia.

Con la al frente de la secretaría técnica, el Gobierno busca reforzar la coordinación interinstitucional y asegurar que las labores de control se ejecuten con mayor eficiencia en Lima y Callao, zonas que actualmente se encuentran bajo medidas excepcionales de seguridad.

