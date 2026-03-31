La segunda fase del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026 se reanudará de forma presencial este martes 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento reunirá a 12 candidatos presidenciales, organizados en bloques temáticos. Para que sepas a qué hora empezará y qué canales de TV lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.
Es importante resaltar que este martes 31 habrán debates enfocados en empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. Los candidatos estarán agrupados en ternas y participarán en un formato estructurado que incluye exposición de propuestas, preguntas ciudadanas, debate directo y un mensaje final.
¿Qué candidatos participan en el debate del martes 31 de marzo?
En la jornada de este martes 31 de marzo participarán 12 candidatos presidenciales. A continuación, la lista de los que intervendrán hoy:
- Herbert Caller — Partido Patriótico del Perú
- Mesías Guevara — Partido Morado
- Roberto Sánchez — Juntos por el Perú
- Paul Jaimes — Progresemos
- Keiko Fujimori — Fuerza Popular
- Rafael López Aliaga — Renovación Popular
- María soledad Pérez Tello — Primero la Gente
- Mario Vizcarra — Partido Político Perú Primero
- Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú
- Vladimir Cerrón — Partido Político Nacional Perú Libre
- Francisco Diez-Canseco — Partido Político Perú Acción
- Roberto Chiabra — Alianza Unidad Nacional
¿Cómo quedan las ternas del debate del 31de marzo?
Primer bloque
Tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento
|Terna
|Candidato 1
|Candidato 2
|Candidato 3
|1
|Keiko Fujimori — Fuerza Popular
|María soledad Pérez Tello — Primero la Gente
|Rafael López Aliaga — Renovación Popular
|2
|Roberto Sánchez — Juntos por el Perú
|Roberto Chiabra — Unidad Nacional
|Francisco Diez-Canseco — Perú Acción
|3
|Paul Jaimes — Progresamos
|Herbert Caller — Partido Patriótico del Perú
|Mario Vizcarra — Partido Político Perú Primero
|4
|Vladimir Cerrón — Partido Político Nacional Perú Libre
|Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú
|Mesías Guevara — Partido Morado
Segundo bloque
Pregunta ciudadana
Los candidatos contarán con un minuto para responder una interrogante planteada por la ciudadanía, a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta abordará asuntos que no hayan sido tratados anteriormente y será seleccionada al azar este mismo día.
Tercer bloque
Tema: Educación, innovación y tecnología
|Terna
|Candidato 1
|Candidato 2
|Candidato 3
|1
|Francisco Diez-Canseco — Perú Acción
|Vladimir Cerrón — Partido Político Nacional Perú Libre
|Paul Jaimes — Progresamos
|2
|Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú
|Roberto Chiabra — Unidad Nacional
|Mario Vizcarra — Partido Político Perú Primero
|3
|Marisol Pérez Tello — Primero la Gente
|Herbert Caller — Partido Patriótico del Perú
|Rafael López Aliaga — Renovación Popular
|4
|Mesías Guevara — Partido Morado
|Roberto Sánchez — Juntos por el Perú
|Keiko Fujimori — Fuerza Popular
¿A qué hora empieza el debate presidencial del JNE 2026 este martes 31 de marzo?
El debate presidencial del JNE de este martes 31 de marzo está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora peruana). La transmisión se realizará desde el Centro de Convenciones de Lima y se extendería por aproximadamente entre 2 y 3 horas, dependiendo de la dinámica y el número de intervenciones de los candidatos.
A continuación, los horarios aproximados por país para el inicio del debate del martes 31 de marzo:
- 19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras
- 20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana
- 22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
- 01:00 horas del martes 31 de marzo: Reino Unido
- 02:00 horas del martes 31 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia
En Estados Unidos, los horarios de referencia son:
- 9:00 p. m. ET (hora de la costa este)
- 8:00 p. m. CT (hora del centro)
- 7:00 p. m. MT (hora de la montaña)
- 6:00 p. m. PT (hora del Pacífico)
¿Dónde ver el debate presidencial 2026 EN VIVO hoy 31 de marzo?
El Debate presidencial 2026 podrá verse en señal abierta a nivel nacional gracias a la cobertura coordinada por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha dispuesto la transmisión oficial a través de los principales canales de televisión del país. Entre ellos destacan TV Perú, América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión y ATV, lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan seguir cada intervención sin necesidad de cable.
Además, la cobertura contará con análisis previo y comentarios posteriores en distintos espacios informativos, ampliando el alcance del debate más allá de la transmisión central. De esta manera, el electorado podrá informarse en tiempo real sobre las propuestas y posturas de los candidatos en una jornada decisiva rumbo a las elecciones 2026.