Colombia entra este domingo en una jornada decisiva para definir el futuro político del país. Más de 41 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República en una elección que pondrá a prueba la fortaleza de las principales corrientes políticas y podría desembocar en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las mesas de votación funcionarán bajo un horario unificado en todo el territorio nacional. Mientras los candidatos aguardan el veredicto de las urnas, millones de colombianos dentro y fuera del país buscan una respuesta práctica antes de acudir a votar: a qué hora abre su mesa y cuándo termina oficialmente la jornada electoral.

📌 TL;DR

🗳️ Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta presidencial.

👥 Están habilitados para votar 41.287.084 ciudadanos.

⏰ Las mesas abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m.

🌎 Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior también participan en el proceso.

📊 Los primeros resultados preliminares podrían conocerse desde las 6:30 p.m.

🔄 Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 21 de junio.

Lo que debes saber sobre la jornada electoral

Dato clave Información Fecha de la elección 31 de mayo de 2026 Cargo a elegir Presidente y vicepresidente Periodo de gobierno 2026-2030 Electores habilitados 41.287.084 Apertura de mesas 8:00 a.m. Cierre de mesas 4:00 p.m. Resultados preliminares Desde las 6:30 p.m. (estimado) Segunda vuelta 21 de junio de 2026

¿A qué hora abren las mesas y hasta qué hora se puede votar hoy en Colombia?

Las mesas de votación abrirán oficialmente a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia) y permanecerán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde, horario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la primera vuelta presidencial.

Durante esas ocho horas, millones de ciudadanos podrán acudir a sus puestos de votación para elegir al presidente y vicepresidente que gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.

Las autoridades electorales recomiendan no esperar hasta los últimos minutos de la jornada para ejercer el derecho al voto. Aunque las mesas funcionarán hasta las 4:00 p.m., acudir con anticipación puede evitar inconvenientes relacionados con desplazamientos, congestión vehicular o filas en los principales centros de votación.

Una vez concluido el horario oficial, comenzará el proceso de conteo y consolidación de resultados, una de las etapas más observadas de toda la jornada electoral.

Horario oficial de las elecciones presidenciales

Actividad Hora Apertura de mesas 8:00 a.m. Inicio de votación 8:00 a.m. Cierre de mesas 4:00 p.m. Inicio del preconteo 4:00 p.m. Primeros resultados estimados Desde las 6:30 p.m. Eventual segunda vuelta 21 de junio

¿Qué ocurre después del cierre de las urnas?

A las 4:00 de la tarde finalizará la recepción de votos en todo el territorio nacional. A partir de ese momento, los jurados de votación iniciarán el conteo preliminar en cada mesa y comenzará el proceso de transmisión de datos a la Registraduría.

Conforme avance el preconteo, las autoridades electorales divulgarán los primeros boletines oficiales que permitirán conocer las tendencias de la votación.

Los primeros resultados preliminares podrían comenzar a conocerse alrededor de las 6:30 p.m., aunque el ritmo dependerá de la velocidad con la que cada puesto de votación reporte la información.

La atención estará centrada en determinar si algún candidato logra superar el 50% más uno de los votos válidos, requisito indispensable para ganar la Presidencia en primera vuelta.

Horarios para los colombianos que siguen la elección desde Estados Unidos

La jornada electoral también despierta interés entre los millones de colombianos que residen fuera del país, especialmente en Estados Unidos, donde se encuentra una de las comunidades más numerosas.

Estas son las equivalencias horarias respecto a Colombia para quienes siguen el desarrollo de las elecciones desde distintas ciudades estadounidenses.

Ciudad Apertura equivalente Cierre equivalente Miami 9:00 a.m. ET 5:00 p.m. ET Nueva York 9:00 a.m. ET 5:00 p.m. ET Washington D.C. 9:00 a.m. ET 5:00 p.m. ET Atlanta 9:00 a.m. ET 5:00 p.m. ET Chicago 8:00 a.m. CT 4:00 p.m. CT Houston 8:00 a.m. CT 4:00 p.m. CT Denver 7:00 a.m. MT 3:00 p.m. MT Los Ángeles 6:00 a.m. PT 2:00 p.m. PT San Francisco 6:00 a.m. PT 2:00 p.m. PT Seattle 6:00 a.m. PT 2:00 p.m. PT

Además, los colombianos habilitados para votar en el exterior han contado con jornadas especiales organizadas a través de consulados y representaciones diplomáticas.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

La votación de este domingo definirá mucho más que el nombre del próximo presidente.

Los resultados servirán para medir el respaldo ciudadano a distintas propuestas sobre seguridad, crecimiento económico, inversión, reformas sociales, lucha contra la desigualdad y fortalecimiento institucional.

También permitirán evaluar la capacidad de las distintas fuerzas políticas para construir mayorías en un país que llega a esta elección con profundas diferencias ideológicas y una intensa competencia entre izquierda, derecha y sectores de centro.

Por esa razón, el resultado será observado con atención tanto dentro como fuera de Colombia.

Los principales candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño

Candidato Partido o movimiento Tendencia Iván Cepeda Pacto Histórico Izquierda Abelardo de la Espriella Movimiento de Salvación Nacional Ultraderecha Paloma Valencia Centro Democrático Derecha Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso Centroizquierda Claudia López Imparables Centroizquierda

Las encuestas previas sitúan a Iván Cepeda como el principal favorito para liderar la primera vuelta, mientras que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia aparecen entre los candidatos con mayores opciones de avanzar a una eventual segunda ronda.

Cinco claves que marcarán la jornada electoral

1. El nivel de participación

La movilización de votantes podría alterar varios de los pronósticos previos.

2. El comportamiento de los indecisos

Los electores que toman una decisión durante las últimas horas suelen influir en los resultados finales.

3. El peso de las grandes ciudades

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran una parte importante del electorado.

4. El voto en el exterior

Más de 1,4 millones de colombianos están habilitados para participar fuera del país.

5. La posibilidad de una segunda vuelta

La mayoría de los análisis considera que será necesario un nuevo enfrentamiento electoral el 21 de junio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las elecciones presidenciales de Colombia 2026

¿A qué hora abren las mesas de votación?

Las mesas abrirán a las 8:00 de la mañana.

¿Hasta qué hora se puede votar?

La jornada concluirá oficialmente a las 4:00 de la tarde.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar?

Un total de 41.287.084 ciudadanos.

¿Qué cargos se eligen?

Presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

¿Cuándo se conocerán los primeros resultados?

Los primeros datos preliminares podrían comenzar a difundirse desde las 6:30 p.m.

¿Habrá segunda vuelta?

Sí, si ningún candidato supera el 50% más uno de los votos válidos.

¿Cuándo sería el balotaje?

El domingo 21 de junio de 2026.

¿Dónde se pueden consultar los resultados oficiales?

A través de la Registraduría Nacional del Estado Civil.