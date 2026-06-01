La presentación en febrero de 2026 del plan de desarrollo “BUILD” por parte del gobernador de Illinois , J. B. Pritzker, ha despertado numerosas incertidumbres entre los especialistas del sector inmobiliario y los propietarios locales, quienes aún debaten los alcances de esta ambiciosa propuesta. Los detalles se explicará a continuación.

De acuerdo a NBC Chicago 5 , la propuesta legal BUILD tiene como objetivo incrementar la disponibilidad de hogares a precio accesible en el estado mencionado, una medida impulsada para mitigar la actual crisis por falta de vivienda.

Esta iniciativa parte ante la escasez cercana a 142,000 casas en Illinois, según datos otorgados por la oficina del gobernador Pritzker; dicha situación obligaría a que el estado edifique más de 225,000 nuevas propiedades en un plazo de cinco años para cubrir la expansión de la demanda.

La propuesta de Pritzker nace ante la crisis de vivienda que está ocurriendo en el estado de Illinois. (Crédito: Daniel Boczarski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mediante un paquete de reformas que impactará la política habitacional estatal, se planea restar control a los municipios sobre regulaciones de suelo; esto significa la habilitación de pequeños edificios multifamiliares en fraccionamientos residenciales tradicionales y la construcción de viviendas secundarias de menores dimensiones en terrenos que albergan una sola propiedad familiar.

El plan también introduce plazos fijos para los procesos de auditoría e inspección de licencias de vivienda con el objetivo de eliminar los retrasos en las obras.

Por qué existen posturas en contra al plan BUILD

Aunque el gobernador Pritzker enfatiza que este proyecto de ley permitiría que más habitantes pueden acceder a su primera vivienda en el estado, los alcaldes de los suburbios ya manifestaron su postura en contra o que se necesita realizar algunas modificaciones para su aprobación.

Algunos mandatarios locales sostienen que las determinaciones en materia de zonificación deberían ser decididas por las autoridades de cada municipio y localidad; es más, consideran que la implementación de dicho plan afectaría la infraestructura de las viviendas.

Aunque el plan pretende otorgar la posibilidad a los habitantes de Illinois obtener su primera propiedad, existen críticos que lo consideran inviable. (Crédito:Magnific / Imagen referencial)

“Si empezamos a construir muchas más viviendas, eso va a tener un impacto en las inundaciones, la gestión de las aguas pluviales y otros servicios públicos. Por lo tanto, tenemos que analizar bien estas cuestiones”, declaró Jim Dodge, alcalde de Orland Park.

Este proyecto de ley se encuentra en sesión legislativa que finalizará este domingo 31 de mayo a las 23:59 horas, según lo estipulado por la Constitución de Illinois; sin embargo, es posible que los legisladores no cumplan dicho plazo.