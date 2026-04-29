A partir del miércoles 1 de mayo, más de 150,000 personas en Illinois podrían quedarse sin los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debido a la implementación de una nueva condición laboral considerada clave para seguir recibiendo la ayuda. Quienes no la cumplan corren el riesgo de perder el apoyo económico que hoy les permite completar el gasto mensual en alimentos. Esta exigencia forma parte de la regla federal de trabajo para adultos aptos sin dependientes (ABAWD), incluida dentro de la llamada One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), una ley que endurece el acceso al programa a nivel nacional. ¿Qué cambia desde mayo y a quién puede impactar? Te lo explicamos a continuación.

LOS REQUISITOS INDISPENSABLES QUE EXIGE SNAP PARA NO PERDER EL BENEFICIO

“Los adultos sanos sin dependientes deben trabajar o participar en programas laborales para seguir recibiendo beneficios por más de tres meses”, establece la guía oficial del programa que es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y es operado en los estados por las diferentes agencias locales.

Requisitos

Las personas entre los 18 y 64 años de edad que no tienen dependientes menores de 14 años deberán trabajar o realizar trabajo voluntario un mínimo de 80 horas al mes para mantener los beneficios del programa SNAP.

Para cumplir con este requisito, la persona debe trabajar (de forma remunerada o no remunerada), participar en los Programas de empleo y capacitación de SNAP, realizar trabajo voluntario o servicio comunitario, o cualquier combinación de las opciones anteriores.

Quienes no cumplan estas horas solo podrán recibir SNAP durante tres meses en un periodo de tres años.

Hay exenciones disponibles

Utiliza la herramienta respectiva (haciendo clic aquí) para comprobar si cumples con los nuevos requisitos laborales y si calificas para una exención.

Si cumples con las nuevas exigencias, completa el formulario oficial “Petición de exención del requisito de trabajo de SNAP” (formulario IL444-2341S).

Luego envíalo al Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS).

Illinois activa de nuevo el requisito laboral de SNAP: ¿quién debe trabajar 80 horas al mes y quién está exento? (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES AFECTAN LOS NUEVOS REQUISITOS?

Alrededor de 150,000 residentes de Illinois corren riesgo de perder sus beneficios de SNAP a partir del 1 de mayo de 2026.

El cambio golpea especialmente a dos grupos: algunos inmigrantes que antes calificaban y ahora quedan fuera, y adultos físicamente aptos sin dependientes (ABAWD) que no cumplan las nuevas exigencias laborales.

También los negocios locales. Según Telemundo Chicago, cerca de un tercio de estos comercios dependen de SNAP.

LAS ACTIVIDADES QUE CUENTAN COMO VOLUNTARIADO PARA SNAP

Para SNAP, el voluntariado cuenta cuando es trabajo no remunerado en una organización aprobada y tus horas se pueden comprobar, publica illinoislegalaid.org.

En general, se aceptan actividades como:

Ayudar en una despensa de alimentos, banco de comida o comedor comunitario.

Colaborar en centros comunitarios, bibliotecas, iglesias u otras organizaciones sin fines de lucro.

Servicio comunitario organizado por una entidad aprobada (por ejemplo, programas coordinados por la oficina de SNAP, el condado o una ONG).

Es importante que la organización sea sin ánimo de lucro o parte de un programa aprobado por el estado, pueda dar un comprobante de tus horas (carta firmada, formulario, registro de asistencia) y si piensas usar voluntariado para cumplir las 80 horas, conviene que primero lo comentes con tu oficina de SNAP/IDHS para asegurarte de que la organización y la actividad cuenten oficialmente.

LO QUE DEBES HACER SI PIERDES TUS BENEFICIOS SNAP

Los bancos de alimentos advierten largas filas en sus centros, que a la fecha ya están saturados, lo que agrava la seguridad alimentaria.

Para conocer qué programas están disponibles simplemente ingresa a Greater Chicago Food.