Si los pronósticos se cumplen, la verdadera batalla por la Casa de Nariño podría comenzar después de que se cierren las urnas este domingo. Ninguno de los principales candidatos aparece con una ventaja suficiente para garantizar una victoria inmediata, lo que convierte a la eventual segunda vuelta del 21 de junio en el escenario que domina las conversaciones políticas en las horas previas a la elección.

Los resultados de esta primera ronda no solo determinarán quiénes continúan en competencia. También marcarán el inicio de una nueva etapa de negociaciones, alianzas y reacomodos políticos que podrían resultar decisivos para definir quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.

📌 TL;DR

🗳️ Colombia vota este domingo en una elección clave para definir al sucesor de Gustavo Petro.

📊 Iván Cepeda lidera las preferencias según los sondeos previos.

⚖️ Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia disputan el otro boleto hacia una posible segunda vuelta.

👥 Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

📅 El balotaje del 21 de junio aparece como el escenario más probable.

🇨🇴 Las alianzas posteriores podrían ser tan importantes como los resultados de la primera vuelta.

Lo que debes saber sobre la elección presidencial

Clave Información Fecha 31 de mayo de 2026 Electores habilitados 41.287.084 Cargo en disputa Presidente y vicepresidente Apertura de mesas 8:00 a.m. Cierre de mesas 4:00 p.m. Resultados preliminares Desde las 6:30 p.m. Segunda vuelta 21 de junio de 2026

La elección podría entrar en una nueva fase desde esta misma noche

A diferencia de otros procesos electorales donde existe un favorito ampliamente dominante, la elección presidencial colombiana llega a las urnas con un escenario mucho más complejo.

Las encuestas publicadas durante las últimas semanas coinciden en ubicar a Iván Cepeda al frente de la carrera presidencial. Sin embargo, ninguna le atribuye una ventaja suficiente para garantizar una victoria inmediata, lo que ha llevado a partidos, campañas y analistas a mirar más allá de la primera vuelta.

La principal incógnita ya no parece ser únicamente quién terminará en el primer lugar, sino quién tendrá la capacidad de acompañarlo en una eventual segunda ronda y construir una mayoría nacional durante las semanas posteriores.

¿Por qué todo apunta a una segunda vuelta?

La legislación colombiana establece que un candidato solo puede convertirse en presidente en primera vuelta si obtiene más del 50% más uno de los votos válidos.

Ese umbral suele ser difícil de alcanzar cuando varias candidaturas mantienen niveles significativos de apoyo y cuando el electorado se encuentra dividido entre distintas visiones políticas.

La mayoría de los análisis previos coinciden en que ningún aspirante parece estar en condiciones de superar esa barrera este domingo.

Por esa razón, el escenario que domina las proyecciones es una segunda vuelta programada para el 21 de junio entre los dos candidatos más votados.

Iván Cepeda: favorito para liderar la primera ronda

El candidato del Pacto Histórico llega a la jornada electoral como el nombre mejor posicionado en los sondeos.

Cepeda logró consolidar una base electoral respaldada por sectores progresistas, movimientos de izquierda y buena parte de la coalición oficialista que acompañó al gobierno de Gustavo Petro.

Su campaña giró alrededor de temas como la reducción de las desigualdades sociales, el fortalecimiento de políticas públicas y la continuidad de varias reformas impulsadas durante los últimos años.

Aunque el liderazgo en las encuestas representa una ventaja importante, sus estrategas son conscientes de que una eventual segunda vuelta exigiría ampliar apoyos hacia sectores moderados e independientes.

Qué juega a favor de Cepeda

Liderazgo sostenido en los sondeos.

Respaldo de estructuras políticas consolidadas.

Apoyo de sectores progresistas y movimientos sociales.

Capacidad de movilización electoral.

Qué podría complicarlo

Desgaste del oficialismo.

Resistencia de votantes moderados.

Alta polarización política.

Abelardo de la Espriella y el crecimiento que cambió el tablero

Si hubo una candidatura capaz de alterar los pronósticos iniciales, fue la de Abelardo de la Espriella.

El abogado y candidato del Movimiento de Salvación Nacional protagonizó uno de los ascensos más notorios de la campaña gracias a un discurso centrado en seguridad, autoridad institucional y oposición al actual gobierno.

Su crecimiento resultó especialmente visible en sectores preocupados por el orden público y en votantes que consideran necesario un cambio más profundo en la dirección política del país.

Esa expansión le permitió posicionarse como uno de los nombres más competitivos en la disputa por un lugar en el balotaje.

Qué juega a favor de De la Espriella

Crecimiento constante en la recta final.

Mensaje claro sobre seguridad.

Capacidad para movilizar el voto de protesta.

Qué podría complicarlo

Niveles de rechazo entre sectores moderados.

Necesidad de ampliar apoyos territoriales.

Competencia dentro del espacio conservador.

Paloma Valencia busca mantener viva la opción del Centro Democrático

La candidatura de Paloma Valencia representa una de las apuestas más importantes del uribismo desde que pasó a la oposición.

La senadora construyó una campaña basada en propuestas relacionadas con crecimiento económico, fortalecimiento institucional, inversión y seguridad ciudadana.

Sin embargo, el crecimiento de Abelardo de la Espriella modificó parte del escenario político y abrió una competencia directa por buena parte del electorado de derecha.

Por ello, el resultado de Valencia será observado no solo como una medición personal, sino también como un indicador de la vigencia política del Centro Democrático en el nuevo ciclo electoral colombiano.

Qué juega a favor de Valencia

Estructura partidaria consolidada.

Reconocimiento nacional.

Experiencia política.

Qué podría complicarla

Fragmentación del voto opositor.

Competencia por el electorado conservador.

Dificultad para captar independientes.

¿Qué papel podrían jugar Sergio Fajardo y Claudia López?

Aunque las encuestas concentran la atención sobre los candidatos mejor posicionados, Sergio Fajardo y Claudia López siguen siendo actores relevantes dentro del tablero político.

Fajardo apostó nuevamente por un discurso centrado en educación, institucionalidad y acuerdos nacionales.

López, en tanto, intentó consolidar una alternativa independiente apoyada en propuestas de transparencia, gestión pública y modernización estatal.

Más allá de sus posibilidades electorales inmediatas, ambos podrían adquirir relevancia en caso de una segunda vuelta debido al peso potencial de sus votantes.

Cómo llegan los principales candidatos

Candidato Partido o movimiento Situación antes de la votación Iván Cepeda Pacto Histórico Favorito para liderar la primera vuelta Abelardo de la Espriella Movimiento de Salvación Nacional Principal contendiente por el segundo lugar Paloma Valencia Centro Democrático Busca asegurar un cupo en el balotaje Sergio Fajardo Dignidad y Compromiso Alternativa de centro Claudia López Imparables Opción independiente

Las alianzas podrían decidir la Presidencia

Una de las razones por las que la segunda vuelta suele transformar completamente las elecciones colombianas es la necesidad de construir nuevas coaliciones.

Los candidatos eliminados se convierten en actores relevantes y sus respaldos pueden influir de manera significativa en el comportamiento del electorado.

Por eso, la verdadera carrera presidencial no termina necesariamente cuando se cierran las urnas de la primera ronda. En muchos casos, apenas comienza.

Las próximas semanas podrían estar marcadas por negociaciones, apoyos cruzados y acuerdos políticos destinados a construir mayorías capaces de conquistar la Presidencia.

Cinco factores que podrían definir la noche electoral

1. La participación nacional

Una movilización superior a la esperada podría alterar las proyecciones previas.

2. El comportamiento de los indecisos

Los votantes que toman una decisión en el último momento suelen ser determinantes en elecciones cerradas.

3. El peso de las grandes ciudades

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran millones de votos.

4. Los resultados regionales

Algunas zonas del país podrían inclinar la balanza entre los principales aspirantes.

5. La diferencia entre el segundo y el tercer lugar

Ese margen será clave para entender la dinámica política posterior.

¿Qué está realmente en juego para Colombia?

La elección presidencial de 2026 definirá mucho más que el nombre del próximo mandatario.

El resultado marcará el rumbo de debates centrales para el país como la seguridad, la política económica, la inversión privada, las reformas sociales, la transición energética y las relaciones internacionales.

También servirá para medir la fortaleza de las distintas corrientes políticas que han dominado la vida pública colombiana durante los últimos años.

En cierto modo, estas elecciones funcionan como una evaluación nacional sobre el rumbo que ha seguido el país desde 2022.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los favoritos para ganar las elecciones en Colombia

¿Quién lidera las encuestas antes de la votación?

Iván Cepeda aparece como el candidato mejor posicionado según los sondeos previos.

¿Quién podría acompañarlo en una segunda vuelta?

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los nombres que más aparecen en los análisis previos.

¿Es posible ganar en primera vuelta?

Sí, pero un candidato debe superar el 50% más uno de los votos válidos.

¿Cuándo sería el balotaje?

El domingo 21 de junio de 2026.

¿Cuándo comenzarán a conocerse los resultados?

Los primeros datos preliminares podrían difundirse desde las 6:30 p.m.

¿Qué papel juegan Sergio Fajardo y Claudia López?

Ambos representan opciones de centro y podrían influir en la construcción de futuras alianzas políticas.