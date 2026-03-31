A escasos días de las Elecciones Generales en Perú, tienes una nueva oportunidad de informarte para que pienses bien antes de emitir tu voto. Este martes 31 de marzo arranca el esperado Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 2026, donde 36 candidatos buscarán convencer al electorado con sus mejores propuestas. Si resides en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, conocer el horario exacto y los canales para ver gratis en directo esta contienda es vital para ejercer un voto informado. La primera jornada promete chispas con 12 líderes políticos enfrentándose cara a cara en una transmisión a nivel internacional por TV abierta y plataformas digitales sin costo alguno.

Las jornadas democráticas están divididas estratégicamente en dos semanas intensas para acomodar a todos los aspirantes al sillón presidencial. La segunda y última ronda se llevará a cabo el lunes 30 y martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, enfocándose en los temas de mayor urgencia nacional. La transmisión oficial iniciará puntualmente a las 20:00 horas (tiempo de Lima), lo que se traduce en un horario estelar de las 21:00 ET ideal para la audiencia en EE. UU. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y media, garantizando un análisis profundo de las ideas expuestas. Separa estas fechas en tu calendario para no perderte ni un solo minuto de la acción política.

Para la comunidad peruana en el exterior, acceder al debate presidencial EN VIVO es sumamente sencillo gracias a las múltiples opciones de transmisión. La señal matriz estará a cargo de TV Perú y el canal digital oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, los principales canales comerciales de señal abierta retransmitirán el evento en directo, permitiendo que la diáspora lo siga a través de sus aplicaciones y webs oficiales. Solo necesitas una conexión a internet estable para disfrutar del debate de forma gratuita desde tu teléfono inteligente, tablet o Smart TV. Mantente conectado a las redes sociales oficiales para obtener los enlaces directos de la cobertura.

El formato diseñado por el JNE para este 2026 busca confrontaciones directas y dinámicas dividiendo a los candidatos en grupos de tres. Durante los días 23, 24 y 25 de marzo, los ejes centrales del debate serán la seguridad ciudadana, la criminalidad y la lucha contra la corrupción. En los bloques de exposición, cada participante tendrá un minuto inicial para presentar su plan de gobierno sobre la materia asignada. Inmediatamente después, sus dos oponentes de terna contarán con dos minutos y medio para lanzar sus réplicas, bajo la conducción de los moderadores Pedro Tenorio y Angélica Valdés. Esta estructura asegura un intercambio de ideas ágil que pondrá a prueba la preparación de cada postulante.

Pensando en la participación ciudadana, el debate incluye un bloque especial donde los líderes responderán preguntas enviadas directamente por los electores. Estas interrogantes, seleccionadas por sorteo en pleno evento, abordarán temas sorpresa como salud o economía, sacando a los políticos de su zona de confort preestablecida. Finalmente, la contienda cerrará con un cuarto bloque decisivo: el mensaje final o “minuto de oro” de cada participante. En este valioso tiempo, los doce candidatos del día intentarán conectar emocionalmente con la población y pedirán el voto de confianza. ¡Analiza bien cada respuesta de los aspirantes y prepárate para elegir con conciencia al próximo presidente del país!

En esta nota podrás descubrir a qué hora es y dónde ver el debate presidencial del JNE 2026 EN VIVO hoy, martes 31 de marzo. (Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini)

Horario y lugar del Debate Presidencial del JNE 2026

Fecha de la segunda y última jornada: 30, 31 de marzo y 1 de abril

Hora de inicio: 8:00 p. m. (duración aproximada de 2 horas y media, hasta alrededor de 10:30 p. m.).

Sede: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (sin acceso al público general, solo candidatos y equipos técnicos).

En cada fecha se presenta un grupo distinto de candidatos presidenciales, definidos mediante un sorteo, quienes abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía.

Canales y formas de ver el Debate Presidencial del JNE 2026 gratis

TV abierta nacional: transmisión en señal abierta por TV Perú .

. Canal del JNE en TV de pago: JNE TV / JNE Media , canal 552 de Movistar TV.

, canal 552 de Movistar TV. Plataformas digitales oficiales: redes y plataformas del Jurado Nacional de Elecciones (Facebook, YouTube y otros canales digitales del JNE).

Candidatos participantes del Debate Presidencial del JNE del 31 de marzo

En la segunda fecha (31 de marzo) del Gran Ciclo de Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, un segundo grupo de 12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción)

Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Se prevé que Vladimir Cerrón de Perú Libre se ausente nuevamente debido a que la participación de los aspirantes en la polémica es de carácter presencial.

¿Cuáles serán los ejes centrales de la segunda fecha de la última jornada Debate Presidencial del JNE 2026 del 31 de marzo?

Primer tema: Educación, innovación y tecnología.

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Keiko Fujimori (Fuerza Popular) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos) Vladimir Cerrón (Perú Libre) Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Mesías Guevara (Partido Morado)

Segundo tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento.

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción) Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Mesías Guevara (Partido Morado) Vladimir Cerrón (Perú Libre) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Candidatos participantes del Debate Presidencial del JNE del 01 de abril

En la tercera fecha (01 de abril) de la última jornada del Gran Ciclo de Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, un tercer grupo de 11 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente:

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

José Williams (Avanza País)

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Cabe precisar que el candidato Napoleón Becerra estaba programado para el debate del miércoles 1 de abril de 2026; sin embargo, la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú fue retirado debido al fallecimiento del postulante.

¿Cuáles serán los ejes centrales de la tercera fecha de la última jornada del Debate Presidencial del JNE 2026 del 01 de abril?

Primer tema: Educación, innovación y tecnología.

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Armando Massé (Partido Democrático Federal) Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) César Acuña (Alianza para el Progreso) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) José Williams (Avanza País) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) -- José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Segundo tema: Empleo, desarrollo y emprendimiento.

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) José Williams (Avanza País) César Acuña (Alianza para el Progreso) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) José Luna Gálvez (Podemos Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) -- Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Estos son los 12 candidatos que debatirán este martes 31 de marzo. Foto: ANDINA/Difusión

Lista completa de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales de Perú 2026

Estos son los 35 postulantes en las elecciones generales de Perú de 2026 que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso (Cámara de Senadores y Diputados) y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.​​

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)

Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Fernado Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción)

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

En un principio se anunciaron 36 candidatos, pero el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) que encabezaba Napoleón Becerra debido a su fallecimiento el pasado 15 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito.

TL; DR del Debate Presidencial JNE 2026 del 31 de marzo

De los 35 candidatos que participan en las Elecciones Generales de Perú 2026, 12 de ellos (divididos en cuatro ternas) formarán parte de la Primera Jornada del Debate Presidencial del JNE programada para el martes 31 de marzo de 2026 a partir de las 8:00 p.m. hora de Lima (con transmisión por JNE Media y TV Perú), en la que polemizarán sobre dos temas: Educación, innovación y tecnología y Empleo, desarrollo y emprendimiento. Sin embargo, tal como ocurrió la semana pasada, Vladimir Cerrón de Perú Libre se ausentará de la cita debido a que se exige que la participación sea presencial y no se admiten sustitutos. El miércoles 01 de abril participará el último grupo de 11 aspirantes quienes expondrán sus planes de gobierno. Este será el último evento de este tipo antes de las Elecciones Generales de Perú del domingo 12 de abril.

Preguntas Frecuentes (FAQ) del Debate Presidencial JNE 2026

¿Cuándo y a qué hora es la segunda fecha de la última jornada del debate presidencial?

La segunda fecha de la última jornada se llevará a cabo el lunes 23 de marzo de 2026 a las 20:00 (hora de Lima / 21:00 ET en EE. UU.). El evento continuará el 01 de abril con el resto de los candidatos.

¿Quiénes son los candidatos que debaten el 31 de marzo?

Para este primer encuentro, el grupo está encabezado por:

Keiko Fujimori

Rafael Lópéz Aliaga

Roberto Chiabra

Mesías Guevara

¿Dónde puedo ver el debate presidencial en vivo y gratis?

Puedes seguir la señal oficial sin costo a través de los siguientes canales:

TV Perú (Canal 7): Señal abierta nacional.

Señal abierta nacional. JNE TV: Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Canales de señal abierta: Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión.

Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión. Radio: RPP Noticias y Radio Nacional para quienes prefieren el audio en directo.

¿Cómo ver el debate desde Estados Unidos por Internet?

Si resides en EE. UU., la mejor opción es la vía online. Podrás conectarte gratis a través de:

Facebook Live y YouTube: En las cuentas oficiales del JNE y TV Perú .

En las cuentas oficiales del y . Apps de TV: Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.).

Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.). Páginas web: Portales de noticias que realizarán la cobertura minuto a minuto.

¿Cuánto dura cada jornada del debate?

Cada fecha tiene una duración estimada de 2 a 3 horas. El tiempo se distribuye en bloques temáticos donde los candidatos responden preguntas ciudadanas y debaten cara a cara sobre economía, seguridad, salud y educación.

¿Por qué el debate se divide en tres días?

Debido a que hay 35 candidatos inscritos, el JNE ha organizado tres fechas (30 y 31 de marzo y 01 de abril) para garantizar que todos tengan el tiempo suficiente para exponer sus ideas y que el electorado pueda procesar la información de manera clara.