La Superintendencia Nacional de Migraciones inició coordinaciones para habilitar el pago de tasas migratorias a través de la billetera digital Yape, una de las más utilizadas en el Perú, como parte de su proceso de modernización y mejora en la atención al ciudadano.

Las gestiones se iniciaron este lunes durante una reunión encabezada por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, junto a la directora de Operaciones, Valeria Morales Becerra, con representantes del Banco de Crédito del Perú, entidad propietaria de Yape.

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“Estamos impulsando la modernización de nuestros canales de pago. Queremos que los ciudadanos puedan realizar sus pagos de forma sencilla, rápida y segura, sin complicaciones y desde cualquier lugar”, señaló el titular de Migraciones sobre los alcances del encuentro.

El funcionario destacó que esta iniciativa representaría un paso relevante en el proceso de transformación digital de la institución, al tiempo que contribuiría a impulsar la inclusión financiera, al facilitar el acceso a herramientas digitales ampliamente difundidas.

Migraciones busca incorporar Yape como medio de pago para facilitar trámites y ampliar el acceso a servicios digitales del Estado. Foto: Andina.

“Nuestro compromiso es acercar los servicios del Estado a la población, eliminando barreras y facilitando cada vez más los trámites migratorios”, añadió.

Apertura a nuevas plataformas

Migraciones precisó que esta propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a incorporar nuevas soluciones digitales, por lo que extendió una invitación a otras plataformas y aplicativos de pago para sumarse como aliados estratégicos.

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La entidad busca ampliar las alternativas disponibles para los usuarios, promoviendo un ecosistema de pagos más accesible, competitivo y centrado en el ciudadano. Actualmente, los pagos por trámites como la emisión de pasaporte o el cambio de calidad migratoria se realizan de manera presencial en el Banco de la Nación y mediante la plataforma digital págalo.pe.