Ante el inicio del proceso de expulsión de migrantes en situación irregular anunciado por el Gobierno de Chile, el ministro del Interior, José Zapata, ordenó reforzar las acciones de control y patrullaje en la frontera sur del país, específicamente en la región Tacna, con el objetivo de evitar ingresos no autorizados al territorio peruano.

“Desde anoche, el personal de la Policía Nacional, Migraciones y Aduanas han reforzado sus acciones en la frontera, ante el anuncio del país vecino de expulsar a ciudadanos en situación migratoria irregular”, indicó el titular del sector.

En total, 135 efectivos policiales han sido desplegados de manera permanente a lo largo de la carretera y en puntos considerados críticos de la pampa fronteriza. De este grupo, 100 agentes fueron trasladados desde las regiones de Cusco, Ica, Arequipa y Puno para reforzar las labores de vigilancia.

La estrategia contempla presencia policial continua en los 14 hitos divisorios ubicados entre los complejos fronterizos de Santa Rosa (Perú) y Chacalluta (Chile), bajo la jurisdicción de los puestos de vigilancia Bolognesi y Santa Rosa.

El jefe de la Región Policial Tacna, general PNP Víctor Luna, supervisa directamente el operativo, mientras el personal permanece en estado de alerta para responder ante cualquier eventualidad derivada de las medidas adoptadas por Chile.

Efectivos de la PNP refuerzan el control en la frontera entre Perú y Chile ante posibles ingresos irregulares. Foto: Mininter.

Patrullaje permanente y vigilancia aérea

Como parte del despliegue, se ha implementado un sistema de patrullaje motorizado con unidades asignadas a cada puesto, además de cuatrimotos y motocicletas para cubrir zonas de difícil acceso.

La vigilancia también se apoya en drones operados por personal especializado, lo que permite monitorear en tiempo real áreas alejadas o de complicado tránsito. Durante la noche, el control se refuerza con 10 torres de iluminación ubicadas estratégicamente para impedir el uso de pasos no autorizados.

De acuerdo con información policial, hasta el momento no se han reportado desplazamientos irregulares ni un aumento inusual del flujo migratorio tras el anuncio del Gobierno chileno. No obstante, las autoridades mantienen el resguardo de forma sostenida.