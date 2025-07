A menos de un mes para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, las bancadas ya iniciaron las conversaciones respectivas con miras a presentar una candidatura.

Por lo pronto, desde Alianza para el Progreso (APP), que actualmente preside el Parlamento, adelantaron que no piensan participar en la conformación de la próxima Mesa Directiva, ni tampoco buscarán una tercera reelección.

Al respecto, el legislador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, cuestionó la postura asumida por el partido que lidera César Acuña, al recordar que nos encontramos en un año electoral.

“Hay que ver por qué lo hacen, justamente en este ultimo año donde las cosas van a tornarse políticas, por ahí con algunos golpes seguramente propios de la contienda electoral”, dijo el último martes a Canal N.

A su juicio, esta postura estaría motivada por el contexto electoral previo a las elecciones generales de 2026.

“Creo que se están volviendo un poco comodines, porque anteriormente ellos han querido ser los primeros, inclusive, desde Fuerza Popular les hemos dado la posta para que asuman la presidencia, ¿por qué no lo hacen ahora también?“, se preguntó.

Añadió que presidir el Congreso implica una responsabilidad política alta y que evitar esa exposición podría responder a cálculos electorales.

DESCARTA ACERCAMIENTOS CON JOSÉ CUETO

En otro momento, Ventura negó que Fuerza Popular haya sostenido conversaciones con el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, con miras a respaldarlo como candidato a la presidencia del Parlamento.

Esto, luego que el legislador Héctor Acuña asegurara que Cueto sería el “candidato escondido” del fujimorismo y de APP para la presidencia de la Mesa Directiva.

“Se equivoca nuevamente (...) nosotros en Fuerza Popular no hemos tratado todavía el tema de la próxima Mesa Directiva. No hemos tenido conversaciones con el señor Cueto”, dijo, aunque no descartó que en las próximas semanas puedan darse reuniones entre distintas agrupaciones.

Agregó que cualquier decisión respecto a una candidatura será evaluada de forma interna, respetando la institucionalidad del Congreso.