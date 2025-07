El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, reconoció que participó en un chat grupal de WhatsApp con mineros informales y dirige denominado “MAPE” antes de asumir el cargo, tal como denunció Punto Final.

Sin embargo, cuestionó el hecho que se pretenda inventar una “historia sin sentido” y crear “sesgos” con dichos chats, lo cual calificó de “inaceptable”.

“Se ha querido inventar allí una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo completamente estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen”, indicó esta mañana a RPP.

Según dijo, las 179 personas que integran ese chat es “gente que sabe mucho sobre la pequeña minería” y recalcó que se desligó del mismo una vez que fue nombrado titular del Minem.

“El chat preexiste a mi participación en él, yo me vinculé en junio o julio del año pasado. Hay 179 personas que forman parte de ese chat llamado MAPE y es muy técnico, de gran calidad técnica, con gente que sabe mucho sobre la pequeña minería”, acotó.

“Así es, me invitaron a participar. No era funcionario del Estado, es más, cuando me designan como titular de la cartera de Energía y Minas no participé más en ese chat, no dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y allí quedó, no he vuelto a participar”, añadió.

Cornejo indicó que aceptó unirse al grupo de WhatsApp porque necesitaba “nutrirse” de información para sus clases universitarias.

“Soy catedrático universitario y precisamente mis temas en mis cátedras universitarias son de pequeña minería y minería artesanal, y también otros temas mineros en general. Yo necesito estar informado, en este chat participan personas con mucha capacidad profesional y mucho conocimiento y experiencia en el tema”, sostuvo.

“Participan muchos con características profesionales, pero también gente que yo aprecio y de quienes quiero nutrirme para mis clases universitarios. Por eso me junté en ese chat, esa es la razón”, agregó.

¿QUÉ DIJO EL MINISTRO JORGE MONTERO EN LOS CHATS?

De acuerdo con los chats difundidos por Punto Final, Montero, antes de que se convirtiera en ministro, apoyaba la idea de que el Banco Central de Reserva (BCRP) compre el oro a los mineros informales.

“Que el BCRP compre el oro de la pequeña minería, tenemos demasiados dólares”, habría escrito.

La propuesta en mención fue rechazada de mano por el presidente del BCRP, Julio Velarde.

Además, el titular del Minem habría sugerido “incomodar” a Velarde, según se deprende de los chats.

“Incomodemos un poquito al señor Velarde y que nos explique cómo piensa articular nuestro patrimonio geológico con nuestras reservas internacionales en un contexto explosivo con viento en popa a ver si nos sorprende con una inteligente articulación MAPE”, había señalado en los textos.

Montero, antes de jurar como ministro, también se oponía a eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya posición cambió una vez que formó parte del Ejecutivo.

En las conversaciones con mineros informales y demás autoridades consideró que no se podría derogar el Reinfo mientras no tengamos una ley para la minería a pequeña escala y artesanal verdaderamente funcional y que responda a la realidad. “Antes no se puede derogar el Reinfo”, anotó.

