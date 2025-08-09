El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, anunció que el Ejecutivo viene elaborando una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), destinada a modernizar el marco legal y establecer estrategias de formalización para los próximos 25 a 30 años.

“Estamos recogiendo insumos en una mesa técnica multisectorial en la que participan gremios mineros, entidades públicas y la Defensoría del Pueblo. Este trabajo permitirá construir una norma sólida que atienda las necesidades reales del sector”, señaló en RPP.

Montero precisó que el nuevo marco legal incorporará estrategias diferenciadas de formalización para al menos cuatro grupos de registros autorizados, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Queremos asegurar que quienes están en proceso de formalización tengan reglas claras, y que la actividad se desarrolle en un marco de legalidad y sostenibilidad”, afirmó.

En ese sentido, el ministro también hizo un llamado a la transparencia en el Congreso durante el debate de la norma.

“Si algún parlamentario tiene actividad minera en proceso de formalización, debe declararlo con toda claridad para evitar suspicacias. O se están formalizando o están en la ilegalidad”, enfatizó.

Montero destacó que el objetivo del Ejecutivo es presentar el proyecto de ley al Parlamento en el menor plazo posible, de modo que su aprobación permita fortalecer la fiscalización, garantizar derechos laborales y promover la minería responsable en todo el país.