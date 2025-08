El primer ministro Eduardo Arana adelantó que el Gobierno presentará, otra vez, una propuesta al Congreso para tener una ley que regule la acción de la minería artesanal e informal, conocida como “ley MAPE”. Así se acordó en la mesa de diálogo que se instaló junto a representantes de este sector económico.

“En última sesión nos hemos puesto de acuerdo que vamos a proponer una nueva Ley Mape con miras a que toda la minería sea objeto de regulación", indicó en entrevista con RPP.

Arana comentó que los congresistas Paul Gutiérrez y Diana Gonzáles, quienes ocupaban la presidenta y vicepresidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso hasta la última legislatura, han participado de las reuniones de diálogo y están al tanto de esta intención del Gobierno.

Sin embargo, el premier reclamó que durante bastante tiempo ni el Congreso ni los mismos mineros se preocuparon realmente por resolver las falencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Según comentó, fue recién cuando el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió retirar a una buena parte de los inscritos en ese padrón, en junio último, que se interesaron por mejorar el panorama.

“Ese fue el parteaguas. Allí recién se han puesto a pensar, tanto legisladores, como los pequeños mineros, que había que resolver este problema”, aseguró.

Respecto a la reciente decisión del Minem de que el plazo de autorización para uso de explosivos no esté vigente para los mineros en formalización, Arana aclaró que esto no significa que el Gobierno retroceda en su lucha contra la minería ilegal.

“Es para tranquilidad de los mineros. El Minem ha emitido el comunicado para precisar que, mientras los gobiernos regionales no entreguen el acerbo documentario, la noma que no les permite tener explosivos no puede entrar en vigor”, explicó.