Pese a no tener un consenso de todas las bancadas, el Pleno del Congreso volverá a votar el dictamen que habilita a los legisladores a expresarse políticamente en pleno proceso electoral, así como hacer proselitismo político y campaña electoral en las semanas de representación.

Esta tarde se inició el debate de dicho dictamen en el Pleno, pese a las críticas desde diversos sectores. Al tratarse de una modificación del reglamento del Parlamento, la norma en mención necesitaba más de la mitad del número legal de congresistas (65 votos) para su aprobación.

No obstante, solo 55 legisladores respaldaron con sus votos el dictamen, mientras que 18 se opusieron y se registraron 4 abstenciones. Frente a ello, el legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó un recurso de reconsideración de dicha votación, por lo que, por ahora, la norma no será enviada al archivo.

Al cierre de la edición, aún no se conocía la fecha en la que el dictamen sería nuevamente votado.

El texto sustitutorio plantea incluir el articulo 25-A al Reglamento del Congreso, para optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios.

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad", se lee en el texto.

Además, se precisa que esta disposición “no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

POSICIONES ENCONTRADAS EN EL PLENO

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, recordó que la inmunidad funcional con la que cuentan los legisladores, por su opiniones y votos, es una prerrogativa que “no es un privilegio”, tal como muchos han tratado de enfocar, sino más bien representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso.

Arturo Alegría defendió el dictamen que permite a los legisladores hacer proselitismo y campaña en semanas de representación. (Foto: Congreso)

En ese sentido, negó que el dictamen permitiría a los congresistas hacer campaña política dentro de las semanas de representación, o promueve una desigualdad al vulnerar la neutralidad política, tal como se informó en los medios de comunicación.

“Confunden la función representativa con la de proselitismo político (...) en tal sentido, los congresistas no estamos habilitados para hacer campaña política durante el ejercicio de nuestras funciones y quienes deseen hacerlo, tendrán que, de manera obligatoria, solicitar su licencia sin goce de haber”, enfatizó.

En respuesta, Ruth Luque expresó su preocupación por este texto, al señalar que detrás de ello está el tema de la campaña política. “Penosamente, sí se quiere generar una regla diferenciada a otras personas que participan en elecciones”, apuntó.

Por su parte, Jaime Quito, de la Bancada Socialista, enfatizó que no se puede legislar “con nombre propio”, ya que evidentemente esta ley beneficiaría a los legisladores que buscan postular a la reelección.

“Es clarísimo que acá se está diciendo que todo solo se restringe para momentos del Pleno y comisiones; es decir, en semanas de representación sí puedes hacer proselitismo, eso evidentemente es condenable”, aseveró.

Fernando Rospigliosi, durante su turno, recordó que cuando ejerció la presidencia del grupo de Constitución planteó que entre los meses de enero, febrero, marzo e inicios de abril se suprima la entrega de pasajes y viáticos a los legisladores para su semana de representación, con la finalidad de que dichos recursos sean usados indebidamente.

No obstante, Alegría decidió no incluir esta y las demás recomendaciones en el texto sustitutorio.