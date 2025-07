El congresista Luis Aragón, de la bancada de Acción Popular, se refirió sobre la reciente admisión a trámite de una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros tres fiscales supremos por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el legislador indicó que esto no implica una decisión final, sino que se inicia un proceso de investigación donde los involucrados podrán hacer sus descargos.

“Esto no significa un pronunciamiento todavía final, un informe final. Seguramente se van a actuar los medios necesarios. Digamos, las audiencias públicas, de acuerdo al reglamento de la subcomisión, y va a permitir, en todo caso, que puedan asistir los fiscales supremos y puedan hacer sus descargos debidos, también la señora Delia Espinoza”, indicó.

Además, Aragón señaló que hubiera sido importante admitir a trámite denuncias similares como por ejemplo contra miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un tema de transparencia y equidad.

“Al margen de las decisiones personales o de las opiniones individuales que un parlamentario o cualquier ciudadano pueda tener sobre la materia. Yo creo que, por un tema, digamos, de transparencia y también de equidad, hubiera sido importante que ambas denuncias sean admitidas a trámite. Finalmente, acá no estamos hablando todavía de un informe final, digamos, si podríamos llamar condenatorio”, indicó.

“Creo que hubiera sido importante que la subcomisión pueda tomar esa decisión. Eso no significa que se ya está, como repito, sentenciando a los señores de la Junta Nacional de Justicia o a la señora fiscal de la Nación y que se actúen los medios necesarios, las audiencias, la convocatoria, los testigos, las declaraciones de parte de los acusados, y en todo caso que se cumpla, repito, con el plazo. Eso hubiera sido importante por un acto de transparencia. No digo que la subcomisión esté actuando de manera no transparente. Finalmente, cada parlamentario tiene que hacer un examen de conciencia sobre sus votaciones, pero eso hubiera sido lo mejor”, añadió.

Asimismo, el congresista mencionó sobre la necesidad de una reforma en el Ministerio Público, sugiriendo que debería ser tarea del próximo Congreso ya que el actual está por finalizar su periodo.

“Creo que tiene que haber es una reforma total del Ministerio Público, por lo menos de las instancias superiores de la Junta de Fiscales Supremos. No hemos visto, digamos, decisiones transparentes, si podríamos llamar así, de uno y otro lado. Ahora, ¿quién hace esa reforma? Algunos dicen el Congreso de la República Actual. Sí, pero este Legislativo está prácticamente de salida. Estamos en el último año de actividad parlamentaria. Yo creo que debería ser el nuevo Parlamento Nacional, el nuevo Congreso, a pesar de que actualmente existe una comisión de reforma de justicia, que creo que está haciendo un buen trabajo, pero de todas maneras, seguramente emitirá las conclusiones”, puntualizó.