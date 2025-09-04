La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE)
La presidenta mexicana,, anunció este jueves que está considerando imponer aranceles a algunos países con los que no tiene tratados comerciales, como China.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra , pero no es el único país”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Posibles nuevos aranceles de México tras visita de Rubio

La gobernante mexicana señaló que anunciará esta medida «en su momento», pero dijo que esto es parte de lo que se ha venido haciendo, por lo que «no es nuevo».

Recordó que en diciembre pasado México puso aranceles a la importación textil a todos los países con los que no se tiene tratado comercial, a través de un decreto anunciado por la Secretaría de Economía.

El anuncio ocurre apenas un día después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien Sheinbaum discutió la política comercial impulsada por el presidente estadounidense,

Situación con EE.UU.

Aunque se mantiene vigente el Tratado de Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Washington ha impuestos aranceles a algunos productos mexicanos que están fuera del acuerdo.

En abril, Sheinbaum respondió a Trump, con un plan de 18 puntos para fortalecer la industria nacional y la inversión, la soberanía energética y alimentaria, y sustituir importaciones.

