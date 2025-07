El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, rechazó que esté intercediendo en un proceso para adjudicar de manera directa el manejo del proyecto Trasvase Olmos a una empresa privada, como se mencionó en una conversación telefónica entre terceras personas, difundida ayer en un programa dominical.

El titular del MEF negó que se haya reunido y conversado con Saúl Yabar, y señaló que todo esto se trata de una “patraña”, que denunciará ante el Ministerio Público.

“Expresar mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace el señor Saúl Yabar, a quien no conozco y con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado, ya quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que él ha hecho en ese diálogo con el señor Nakano”, dijo el ministro.

LEA TAMBIÉN: MEF aprueba nuevos montos de remuneración del personal de Fuerzas Armadas y PNP

¿De qué se le acusa?

En la conversación telefónica revelada el domingo por el programa Panorama, Yabar conversa con Ranjiro Nakano, a quien le asegura que se ha reunido hasta en dos oportunidades con Pérez Reyes, para adjudicar de manera directa el proyecto Trasvase Olmos a una empresa privada (que no se menciona), cuando en septiembre de este año concluya el contrato con Novonor, ex Odebrecht, a la cual el gobierno ha decidido no renovarle el contrato.

Pérez Reyes explicó que el jueves pasado, en una reunión con el gobernador regional de Lambayeque, parte de su consejo regional, y el propio ingeniero Nakano (uno de los interlocutores en la conversación telefónica) se decidió que el proyecto Trasvase Olmos sea transferido a partir de septiembre al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), dependencia del GORE Lambayeque.

El PEOT asumirá tanto las operaciones de la represa de Limón como el trasvase.

En ese sentido, el ministro dijo que lo que se busca con esta “patraña” telefónica es tratar de obligar al gobierno a renovar o prorrogar el contrato con la subsidiaria de Odebrecht a la que él como ministro se ha opuesto por el tema de corrupción que afecta a esta empresa.

“Es claro que están buscando sacarme del proceso con el argumento de que soy yo el corrupto, cosa que rechazo absolutamente”, afirmó.

También desmintió las afirmaciones del congresista Juan Burgos, de que el gobierno habría presentado un proyecto de ley para autorizar al PEOT a realizar contratos de adjudicación directa.

Precisó que lo que se ha dispuesto en el proyecto de crédito suplementario presentado al Congreso, es un artículo para que el PEOT puede realizar compras menores, “no contratar con empresas corruptas”, teniendo en cuenta que en dos meses debe asumir el Trasvase Olmos.