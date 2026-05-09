Los datos, que abarcan los primeros dos meses del 2026, muestran que la piurana Seafrost registró US$ 31.2 millones en exportaciones, equivalente al 8.39% del valor total de la industria en dicho periodo. Aunque mantiene una posición dominante, la verdadera competencia se libra por el segundo puesto.

En esa posición se encuentra Oceano Seafood S.A., con US$ 17.3 millones en despachos, representando el 4.65% del total. Muy cerca, y reflejando la intensidad competitiva del sector, Marinasol S.A. completa el podio con US$ 14.6 millones y una participación del 3.92%.

El análisis de la data evidencia una alta concentración en la cúpula del sector: solo estas tres compañías —Seafrost, Oceano Seafood y Marinasol— concentran el 16.96% del valor total de los despachos peruanos de pesca, subrayando su peso estratégico dentro de la industria.

Seafrost concentró el 8.39% del valor total exportado del sector pesquero. (Foto: Seafrost)

Tradición italiana en el corazón del mar piurano

Seafrost es una de las principales empresas del sector pesquero peruano orientado al consumo humano. Fundada hace más de 25 años por don Marcello Bologna, recoge la experiencia de cuatro generaciones de pescadores y comerciantes italianos, quienes identificaron el potencial de los recursos marinos en el norte del Pacífico peruano.

Su posicionamiento en el mercado se sustenta en una sólida capacidad productiva y en un alto grado de especialización técnica, especialmente en tecnologías de congelado y en la elaboración de conservas como el atún. En este contexto, Seafrost procesa y comercializa productos hidrobiológicos —principalmente pescados y mariscos de alta calidad— orientados a mercados exigentes, con una operación enfocada en la exportación a los cinco continentes y respaldada por estándares internacionales en calidad, sostenibilidad y gestión ambiental.

En el ámbito operativo, Seafrost genera más de 1,500 empleos directos y mantiene una escala productiva relevante, con exportaciones que superan las 25,000 toneladas anuales. Asimismo, su capacidad diaria incluye más de 240 cajas de productos congelados y más de 6,000 cajas de conservas de pescado y mariscos, reflejando una operación industrial diversificada y en constante crecimiento.

Seafrost tiene origen italiano y más de 25 años en el sector pesquero.

Las otras empresas que están en el Top 10

El ‘Top 5’ del ranking por valor FOB se completa con Altamar Foods Perú S.R.L., que ocupa el cuarto lugar con envíos por US$ 11.4 millones (3.06%), y Costa Mira Sociedad Anónima Cerrada, en quinta posición, con US$ 11.3 millones (3.03%).

Más abajo en la lista, aunque aún dentro de los diez principales exportadores del sector, figuran Pesquera Hermanos Córdova S.A.C. (US$ 10.7 millones), Productora Andina de Congelados S.R.L. (US$ 9.9 millones), Proveedor de Productos Marinos S.A.C. (US$ 9.6 millones), Corp. de Ingeniería de Refrigeración S.R.L. (US$ 9.4 millones) e Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. (US$ 9.0 millones).

El desempeño de estas compañías en los primeros meses del 2026 será determinante para la evolución del ranking a lo largo del año, en un contexto en el que el sector acumula exportaciones por US$ 371.9 millones entre enero y febrero, reflejando una dinámica competitiva y aún abierta en las posiciones intermedias.

Los principales destinos

La industria pesquera peruana orientada al consumo humano directo muestra una marcada concentración en sus mercados de destino, con China como principal socio comercial. El gigante asiático no solo lidera el ranking, sino que concentra una proporción significativa de la demanda.

Las exportaciones hacia China alcanzaron US$ 92.1 millones, lo que representa el 24.77% del valor total exportado por el sector en los primeros dos meses de 2026. En segundo lugar se ubican los Estados Unidos, con envíos por US$ 71.5 millones y una participación de 19.21%, consolidándose como un mercado clave para la oferta peruana.

Mientras que el tercer puesto lo ocupa España, con US$ 42.2 millones (11.35%), seguido por Corea del Sur, que registra US$ 39.3 millones (10.57%), evidenciando el peso creciente de los mercados asiáticos en la demanda de productos pesqueros.

China se consolidó como el principal destino de las exportaciones pesqueras peruanas. Foto: Andina.

Completando los principales destinos, Japón se posiciona en el quinto lugar con US$ 17.8 millones (4.78%), mientras que otros mercados relevantes incluyen Francia (US$ 10.9 millones; 2.92%), México (US$ 10.1 millones; 2.72%) e Italia (US$ 9.4 millones; 2.53%).

En conjunto, estos resultados reflejan una diversificación moderada de destinos, aunque con una clara concentración en Asia, Europa y América del Norte, en un contexto donde los primeros dos meses del año acumulan exportaciones totales por US$ 371.9 millones.