Las tres principales empresas del sector concentran cerca del 17% de las exportaciones pesqueras peruanas a febrero de 2026.
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Dax Canchari Reyes
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El sector de pesca tradicional peruano, pilar clave de las exportaciones nacionales, movilizó US$ 371.963 millones en valor FOB (del inglés Free On Board, “libre a bordo”) durante el primer bimestre del año, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade. En este competitivo escenario, Seafrost S.A.C. se consolida como líder indiscutido, encabezando el ranking con una amplia ventaja. ¿Qué otras empresas lideran las exportaciones?

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