La minera canadiense PPX Mining Corp. anunció cambios clave en su alta dirección en un momento decisivo para sus operaciones en Perú, país donde la compañía se prepara para el inicio de la producción comercial de su planta de procesamiento de oro en el proyecto Igor (La Libertad) en 2026. El ajuste organizacional busca reforzar la ejecución operativa y asegurar una transición ordenada hacia la puesta en marcha de su proyecto insignia.

El principal foco en el Perú está puesto en la planta de procesamiento de la mina Callanquitas (en el proyecto igor), cuya construcción se encuentra en una etapa avanzada. Esta instalación será determinante para que PPX concrete su ingreso a la fase productiva, tras varios años de desarrollo y preparación técnica.

En ese contexto, la compañía informó que John Thomas, quien se desempeñaba como director ejecutivo interino desde el tercer trimestre de 2022, asumirá formalmente el cargo de Director de Operaciones (COO). Desde esta posición, continuará liderando la finalización, puesta en marcha y operación inicial de la planta en Perú.

PPX destacó que Thomas ha cumplido un rol central en el desarrollo de sus activos peruanos, aportando liderazgo directo en campo, disciplina operativa y conocimiento profundo de la estrategia de construcción y de los socios locales. Su continuidad en la operación busca garantizar que la planta sea entregada de forma segura, dentro de los plazos previstos y bajo estándares técnicos exigentes.

PPX destaca el liderazgo directo de John Thomas en campo en Perú durante una etapa crítica de desarrollo de proyectos. (Foto referencial: Andina).

Cambios estratégicos para las operaciones en 2026

Además del refuerzo en la gestión operativa, PPX anunció el otorgamiento de 3.45 millones de opciones sobre acciones a miembros clave de la gerencia de sus subsidiarias en Perú, una medida orientada a alinear los incentivos del equipo local con los objetivos de crecimiento y producción de la empresa en esta etapa crítica.

A partir del 12 de enero de 2026, PPX también contará con un nuevo presidente y director ejecutivo. Ernest Mast asumirá el liderazgo global de la compañía, aportando más de 35 años de experiencia en la industria minera, con trayectoria en metales preciosos, básicos y críticos, así como en mercados de capitales.

El nuevo CEO tendrá como uno de sus principales retos conducir a la compañía durante la transición hacia la producción, en un escenario en el que Perú se consolida como el eje operativo del portafolio de PPX. La empresa subrayó que el liderazgo de Mast será clave para acompañar la fase final de construcción y la puesta en marcha de las operaciones.

PPX refuerza la idea de que el capital humano en Perú es estratégico para el éxito del proyecto Igor. (Foto referencial: Andina).

Glencore, accionista estratégico

Los cambios en PPX se registran tras el ingreso de Glencore como accionista estratégico, luego de adquirir una participación del 9.9% en PPX. La compañía considera que este respaldo fortalece su posición financiera y estratégica, y aporta solidez a su camino hacia la producción comercial.

Finalmente, PPX señaló que las opciones sobre acciones otorgadas —con un precio de ejercicio de 0,295 dólares canadienses y vigencia hasta 2035— forman parte de su plan de incentivos aprobado por los accionistas en diciembre de 2025, y reflejan la importancia del capital humano y la ejecución local en Perú para el éxito de su siguiente etapa de crecimiento.