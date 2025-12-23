PPX prioriza continuidad operativa y ejecución en el país para evitar retrasos en la puesta en marcha. (Foto referencial: Andina).
PPX prioriza continuidad operativa y ejecución en el país para evitar retrasos en la puesta en marcha. (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense , país donde la compañía se prepara para el inicio de la producción comercial de su planta de procesamiento de oro en el proyecto Igor (La Libertad) en 2026. El ajuste organizacional busca reforzar la ejecución operativa y asegurar una transición ordenada hacia la puesta en marcha de su proyecto insignia.

El principal foco en el Perú está puesto en la . Esta instalación será determinante para que PPX concrete su ingreso a la fase productiva, tras varios años de desarrollo y preparación técnica.

En ese contexto, la compañía informó que John Thomas, quien se desempeñaba como director ejecutivo interino desde el tercer trimestre de 2022, asumirá formalmente el cargo de Director de Operaciones (COO). Desde esta posición, continuará liderando la finalización,

PPX destacó que Thomas ha cumplido un rol central en el desarrollo de sus activos peruanos, aportando liderazgo directo en campo, disciplina operativa y conocimiento profundo de la estrategia de construcción y de los socios locales. Su continuidad en la operación busca garantizar que la planta sea entregada de forma segura, dentro de los plazos previstos y bajo estándares técnicos exigentes.

PPX destaca el liderazgo directo de John Thomas en campo en Perú durante una etapa crítica de desarrollo de proyectos. (Foto referencial: Andina).
PPX destaca el liderazgo directo de John Thomas en campo en Perú durante una etapa crítica de desarrollo de proyectos. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: PPX Mining y los resultados de ‘Callanquitas’: operación de mina despuntó en julio

Cambios estratégicos para las operaciones en 2026

Además del refuerzo en la gestión operativa, PPX anunció el otorgamiento de 3.45 millones de opciones sobre acciones a miembros clave de la gerencia de sus subsidiarias en Perú, una medida orientada a alinear los incentivos del equipo local con los objetivos de crecimiento y producción de la empresa en esta etapa crítica.

A partir del 12 de enero de 2026, . Ernest Mast asumirá el liderazgo global de la compañía, aportando más de 35 años de experiencia en la industria minera, con trayectoria en metales preciosos, básicos y críticos, así como en mercados de capitales.

El nuevo CEO tendrá como uno de sus principales retos conducir a la compañía durante la transición hacia la producción, en un escenario en el que . La empresa subrayó que el liderazgo de Mast será clave para acompañar la fase final de construcción y la puesta en marcha de las operaciones.

PPX refuerza la idea de que el capital humano en Perú es estratégico para el éxito del proyecto Igor. (Foto referencial: Andina).
PPX refuerza la idea de que el capital humano en Perú es estratégico para el éxito del proyecto Igor. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Xali Gold avanza hacia cierre de compra del proyecto de oro Pico Machay en Huancavelica

Glencore, accionista estratégico

Los cambios en PPX se registran, luego de adquirir una participación del 9.9% en PPX. La compañía considera que este respaldo fortalece su posición financiera y estratégica, y aporta solidez a su camino hacia la producción comercial.

Finalmente, PPX señaló que las opciones sobre acciones otorgadas —con un precio de ejercicio de 0,295 dólares canadienses y vigencia hasta 2035— forman parte de su plan de incentivos aprobado por los accionistas en diciembre de 2025, y reflejan la importancia del capital humano y la ejecución local en Perú para el éxito de su siguiente etapa de crecimiento.

LEA TAMBIÉN: Glencore y su nueva apuesta en Perú: gigante suizo firma acuerdo con PPX por proyecto Igor

TE PUEDE INTERESAR

PPX asegura capital y contrato con Glencore para avanzar con proyecto de oro y plata Igor
PPX con nuevo récord en mina de oro y plata en La Libertad: resultados y proyecto
PPX Mining acelera la construcción de su planta en Perú y alcanza hitos clave en el proyecto Igor

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.