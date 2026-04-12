El precio de las gasolinas de mayor consumo en Ecuador: ‘Extra’ y ‘Ecopaís’, de bajo octanaje, rompió por primera vez la barrera de los US$ 3.00 por galón (3.78 litros), en medio de la incertidumbre internacional por la variación del costo del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), desde este 12 de abril el costo de los mencionados combustibles pasó de US$ 2.89 a US$ 3.02 por galón.

Colas para poder repostar

Varias estaciones de servicio registraron anoche largas filas de usuarios que buscaban abastecer sus vehículos antes de que entrara en vigor la nueva tarifa.

Por su parte, la gasolina ‘Súper Premium’ cuesta US$ 4.57 y el diésel premium US$ 2.96 por galón.

Desde mediados de 2024 rige en Ecuador un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje, que establece que, sin importar cuánto varíe el precio internacional del petróleo lo máximo que puede subir cada mes en el país andino es el 5%.

Se reduce subsidio estatal

Pero, en agosto de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado.

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