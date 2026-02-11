El secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual pero niega vínculos cercanos con el millonario, en momentos en que aumentan las presiones para que renuncie después de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que renuncie Lutnick por mentir sobre sus, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores.

No obstante, el presidente mantiene su respaldo a Lutnick, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

LEA TAMBIÉN: Princesa heredera noruega Mette-Marit “lamenta profundamente” su amistad con Epstein

El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo Leavitt.

La presión sobre el secretario de Comercio aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas.

Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un período que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

Donald Trump, acompañado por Howard Lutnick, firma una orden ejecutiva sobre aranceles recíprocos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de febrero. Fotógrafo: Andrew Harnik/Getty Images
Donald Trump, acompañado por Howard Lutnick, firma una orden ejecutiva sobre aranceles recíprocos en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de febrero. Fotógrafo: Andrew Harnik/Getty Images

En particular, los archivos revelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

Estábamos de vacaciones en familia”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Barcelona, aparente foco de captación de mujeres para Epstein según archivos recientes

Varios legisladores sostienen que Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein.

Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

Jeffrey Epstein, a la izquierda, junto a Donald Trump en el club Mar-a-Lago del presidente en Florida en 1997.
Jeffrey Epstein, a la izquierda, junto a Donald Trump en el club Mar-a-Lago del presidente en Florida en 1997.

El congresista demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”.

Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”, dijo García en redes sociales.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

TE PUEDE INTERESAR

Bill Clinton declarará ante el Congreso de EE.UU. en investigación por el caso Epstein
Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy, ¿por qué?
Caso Epstein: acusan encubrimiento a favor de Donald Trump en revelación de documentos
Bill Clinton niega vínculos con Epstein tras aparecer en archivos fotográficos
De Donald Trump a Bill Gates, ¿qué otros famosos salen en las nuevas fotos del caso Epstein?
Trump tiene “la personalidad de un alcohólico”, según su jefa de gabinete

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.